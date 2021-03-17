Дані муніципальних столичних станцій моніторингу повітря розійшлися з показниками незалежних служб

Можлива причина розходжень – використання різних індексів розрахунку

Спостерігачі звертають увагу, що показники муніципальних станцій моніторингу повітря, перші дві з яких почали працювати учора на київському лівобережжі показують значно кращу якість повітря за міжнародні моніторингові системи. Про це пише видання «Хмарочос».

Два пости моніторингу повітря від КМДА працюють в Дарницькому та Дніпровському районах міста – на вулиці Архітектора Вербицького, 26 та на Харківському шосе, 7/1. Зараз вони фіксують рівень забруднення 38 та 18 відповідно.

Дані моніторингових постів КМДА

Натомість дані сервісу SaveEcoBot сильно різняться. Датчик на вулиці Архітектора Вербицького, 9, фіксує рівень забруднення 110, а на найближчій до Харківського шосе вулиці Регенераторній, 4, рівень забруднення повітря – 63.

Дагі моніторингової служби saveecobot.com

Громадські станції ЛУН Місто Air також демонструють інші показники. Наприклад, на вулиці Архітектора Вербицького 26, рівень забруднення повітря – 129, а на Регенераторній, 4, – 124.

Дані системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air

За словами Анни Денисенко, координаторки системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air, причин, чому показники відрізняються, може бути багато.

Зокрема, через різні сенсори, різні конструкції станцій, різні частоти замірів і час, за який вираховується показник. Також можуть відрізнятися індекси розрахунку. ЛУН Місто Air використовує AQI – індекс якості повітря США. Натомість сайт міської системи моніторингу – європейський CAQI.

Починаючи з минулого року, Київ стабільно входить до двадцятки міст світу із найбільш забрудненим повітрям.

Зокрема, у понеділок, 15 березня, міжнародна та вітчизняна системи моніторингу довкілля IQAir та SaveEcoBot зафіксували погіршення стану повітря в Києві до рівня «шкідливий» і «шкідливий для чутливих груп».

Також стало відомо, що Управління екології КМДА ініціювало підписання Меморандуму з усіма установами, що уповноважені спостерігати за якістю атмосферного повітря у столиці, щодо обміну даними для створення ефективної системи моніторингу та реагування.