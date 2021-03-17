Дані муніципальних столичних станцій моніторингу повітря розійшлися з показниками незалежних служб
Можлива причина розходжень – використання різних індексів розрахунку
Спостерігачі звертають увагу, що показники муніципальних станцій моніторингу повітря, перші дві з яких почали працювати учора на київському лівобережжі показують значно кращу якість повітря за міжнародні моніторингові системи. Про це пише видання «Хмарочос».
Два пости моніторингу повітря від КМДА працюють в Дарницькому та Дніпровському районах міста – на вулиці Архітектора Вербицького, 26 та на Харківському шосе, 7/1. Зараз вони фіксують рівень забруднення 38 та 18 відповідно.
Натомість дані сервісу SaveEcoBot сильно різняться. Датчик на вулиці Архітектора Вербицького, 9, фіксує рівень забруднення 110, а на найближчій до Харківського шосе вулиці Регенераторній, 4, рівень забруднення повітря – 63.
Громадські станції ЛУН Місто Air також демонструють інші показники. Наприклад, на вулиці Архітектора Вербицького 26, рівень забруднення повітря – 129, а на Регенераторній, 4, – 124.
За словами Анни Денисенко, координаторки системи моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air, причин, чому показники відрізняються, може бути багато.
Зокрема, через різні сенсори, різні конструкції станцій, різні частоти замірів і час, за який вираховується показник. Також можуть відрізнятися індекси розрахунку. ЛУН Місто Air використовує AQI – індекс якості повітря США. Натомість сайт міської системи моніторингу – європейський CAQI.
Починаючи з минулого року, Київ стабільно входить до двадцятки міст світу із найбільш забрудненим повітрям.
Зокрема, у понеділок, 15 березня, міжнародна та вітчизняна системи моніторингу довкілля IQAir та SaveEcoBot зафіксували погіршення стану повітря в Києві до рівня «шкідливий» і «шкідливий для чутливих груп».
Також стало відомо, що Управління екології КМДА ініціювало підписання Меморандуму з усіма установами, що уповноважені спостерігати за якістю атмосферного повітря у столиці, щодо обміну даними для створення ефективної системи моніторингу та реагування.