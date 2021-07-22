ДБР підозрює посадовців Мінспорту та столичних чиновників у привласненні коштів

Працівники ДБР провели обшуки у Департаменті молоді та спорту КМДА, КП «Спортивний комплекс» та двох підприємствах

Чиновників підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції об’єктів спортивної інфраструктури Києва

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань Києва перевіряють причетність посадових осіб Міністерства молоді та спорту України, Департаменту молоді та спорту Київської міської держадміністрації, комунального підприємства «Спортивний комплекс» та двох підприємств до привласнення бюджетних коштів під час реконструкції об’єктів спортивної інфраструктури столиці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, службові особи Міністерства та КМДА забезпечили перемогу в тендерах на проведення відповідних робіт двом підпорядкованим собі підприємствам.

Після укладення договорів ці підприємці вступили у змову з чиновниками комунального підприємства «Спортивний комплекс».

Під час виконання договорів були прийняті та оплачені товарно-матеріальні цінності, які не були передбачені кошторисною документацією та фактично не поставлялися. Також були оплачені будівельні роботи, які взагалі не виконувались або не проводились у повному обсязі. А вартість робіт, які все ж таки надавались у межах договорів, була значно завищеною.

Працівники ДБР провели обшуки у Департаменті молоді та спорту КМДА, КП «Спортивний комплекс» та двох підприємствах. Було вилучено документацію, робочу переписку, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України (зловживання владою та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Наразі встановлюється повна сума збитків, що завдали державі дії чиновників та підприємців.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.