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    Де цього тижня кияни можуть безкоштовно пройти медичні обстеження (графік)

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    Де цього тижня кияни можуть безкоштовно пройти медичні обстеження (графік)

    Намети із написом «Лікар у Вашому домі» розташовані в усіх районах столиці

    За минулий тиждень, з 29 липня по 4 серпня, у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1065 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 90 525 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.

    Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 689 киян виявлено надмірну вагу, у 439 – підвищений артеріальний тиск, у 180 – високий рівень цукру крові, у 413 – високий рівень холестерину.

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    Окрім того, минулого тижня здійснено 70 виїздів мультидисциплінарних бригад.

    «До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.

    Голосіївський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-13:00

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Вівторок, 06.08.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Середа, 07.08.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Четвер, 08.08.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    П’ятниця, 09.08.2019

    вул. Васильківська, 27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Дарницький район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-14:00

    Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»

    вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»

    Вівторок, 06.08.2019

    вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз»

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»

    Середа, 07.08.2019

    Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»

    Четвер, 08.08.2019

    вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг

    вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»

    П’ятниця, 09.08.2019

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»

    Деснянський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 06.08.2019

    11:00-14:00

     

    просп. Маяковського, 47

    Середа, 07.08.2019

    9:00-12:00

    Деснянський парк

    11:00-14:00

    вул. Шолом-Алейхема, 18

    Четвер, 08.08.2019

    10:00-14:00

    просп. Маяковського, 73

    Дніпровський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Рогозівська,6 АЗПСМ № 6,

    Відділення поштового зв’язку (вул. Червоноткацька, 31)

    Вівторок, 06.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7,

    Гомеопатична аптека № 109

    КП «Фармація», вул. Раїси Окіпної, 9

    вул. Миропільська, 1, аптека № 77,

    бульвар Перова, 15, аптека № 79 КП «Фармація»

    10:00-13:00

    Середа, 07.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7

    вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини,

    14:00-16:00

    вул. Пожарського, 8-А, ЖРЕО № 402,

    Четвер, 08.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7,

    вул. Раїси Окіпної, 9, Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»,

    вул. Миропільська 13-А, ЖРЕО № 404,

    П’ятниця, 09.08.2019

    11:00-1:00

    вул. Сергієнка, 23, АЗПСМ № 1

    вул. Миропільська, 1, аптека № 77

    Оболонський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА

    Вівторок, 06.08.2019

    вул. Рокоссовського, 4, аптека КП «Фармація» № 55

    Середа, 07.08.2019

    вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА

    Четвер, 08.08.2019

    вул. П. Панча, 7-Б, Оболонський районний Центр зайнятості

    П’ятниця, 09.08.2019

    вул. Озерна,18-А, Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району

    Печерський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Цитадельна, 4/7

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Вівторок, 06.08.2019

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Середа, 07.08.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Четвер, 08.08.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    П’ятниця, 09.08.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Подільський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Копилівська, 1/7, Дитяча поліклініка

    вул. О. Бестужева, 32, Територіальний соціальний центр

    Вівторок, 06.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Кирилівська, 107, Амбулаторія ЗП-СМ №4

    вул. Мостицька, 9, Амбулаторії ЗП-СМ №№ 6, 7

    Середа, 07.08.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Волоська, 47, каб. 322, КНП «ЦПМСД № 1»

    просп. Свободи, 22, КП «Фармація № 51»

    Четвер, 08.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Волоська, 47 каб. 113

    просп. Свободи, 22, КП «Фармація № 51»

    П’ятниця, 09.08.2019

    11:00-14:00

     

    вул. Мостицька, 9, каб. 250

    вул. Полковая, 57, АЗП-СМ № 1

    Святошинський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Перемоги, 97

    09:00-12:00

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека №78 КП Фармація

    Середа, 07.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Перемоги, 97

    09:00-12:00

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

    П’ятниця, 09.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Перемоги, 97

    09:00-12:00

     

    просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»

    Солом’янський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    Вівторок, 06.08.2019

    просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    Середа, 07.08.2019

    вул. Липківського, 27/5, аптека КП № 17,

    просп. Перемоги, 45, аптека КП № 36

    Четвер, 08.08.2019

    вул. Солом’янська, 17

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    П’ятниця, 09.08.2019

    просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    Шевченківський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 05.08.2019

    10:00-13:00

    вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3

    Вівторок, 06.08.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 1

    Середа, 07.08.2019

    10:00-13:00

    вул. Січових Стрільців, 10, КП «Фармація» Аптека № 7

    КНП ЦПМСД № 2

    Четвер, 08.08.2019

    10:00-13:00

    вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 3

    П’ятниця, 09.08.2019

    10:00-13:00

    вул. Ісаакяна, 2, аптека № 90 КП «Фармація»,

    КНП ЦПМСД № 1
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