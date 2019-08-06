Де цього тижня кияни можуть безкоштовно пройти медичні обстеження (графік)
Намети із написом «Лікар у Вашому домі» розташовані в усіх районах столиці
За минулий тиждень, з 29 липня по 4 серпня, у Києві у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1065 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 90 525 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Поворозник.
Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 689 киян виявлено надмірну вагу, у 439 – підвищений артеріальний тиск, у 180 – високий рівень цукру крові, у 413 – високий рівень холестерину.
Окрім того, минулого тижня здійснено 70 виїздів мультидисциплінарних бригад.
«До складу бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Поворозник.
|
Голосіївський район
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Дата
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Час
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Адреса
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Понеділок, 05.08.2019
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11:00-13:00
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вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
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Вівторок, 06.08.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Середа, 07.08.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Четвер, 08.08.2019
|
вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
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П’ятниця, 09.08.2019
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вул. Васильківська, 27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
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Дарницький район
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Дата
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Час
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Адреса
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Понеділок, 05.08.2019
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11:00-14:00
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Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»
вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»
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Вівторок, 06.08.2019
|
вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз»
вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»
|
Середа, 07.08.2019
|
Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»
|
Четвер, 08.08.2019
|
вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг
вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація»
|
Деснянський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 06.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Маяковського, 47
|
Середа, 07.08.2019
|
9:00-12:00
|
Деснянський парк
|
11:00-14:00
|
вул. Шолом-Алейхема, 18
|
Четвер, 08.08.2019
|
10:00-14:00
|
просп. Маяковського, 73
|
Дніпровський район
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Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 05.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Рогозівська,6 АЗПСМ № 6,
Відділення поштового зв’язку (вул. Червоноткацька, 31)
|
Вівторок, 06.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7,
Гомеопатична аптека № 109
КП «Фармація», вул. Раїси Окіпної, 9
вул. Миропільська, 1, аптека № 77,
бульвар Перова, 15, аптека № 79 КП «Фармація»
|
10:00-13:00
|
Середа, 07.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини,
|
14:00-16:00
|
вул. Пожарського, 8-А, ЖРЕО № 402,
|
Четвер, 08.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7,
вул. Раїси Окіпної, 9, Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»,
вул. Миропільська 13-А, ЖРЕО № 404,
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
11:00-1:00
|
вул. Сергієнка, 23, АЗПСМ № 1
вул. Миропільська, 1, аптека № 77
|
Оболонський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 05.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА
|
Вівторок, 06.08.2019
|
вул. Рокоссовського, 4, аптека КП «Фармація» № 55
|
Середа, 07.08.2019
|
вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА
|
Четвер, 08.08.2019
|
вул. П. Панча, 7-Б, Оболонський районний Центр зайнятості
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
вул. Озерна,18-А, Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району
|
Печерський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 05.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Цитадельна, 4/7
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Вівторок, 06.08.2019
|
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Середа, 07.08.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Четвер, 08.08.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
вул. Підвисоцького, 4-А
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Подільський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 05.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Копилівська, 1/7, Дитяча поліклініка
вул. О. Бестужева, 32, Територіальний соціальний центр
|
Вівторок, 06.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Кирилівська, 107, Амбулаторія ЗП-СМ №4
вул. Мостицька, 9, Амбулаторії ЗП-СМ №№ 6, 7
|
Середа, 07.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47, каб. 322, КНП «ЦПМСД № 1»
просп. Свободи, 22, КП «Фармація № 51»
|
Четвер, 08.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Волоська, 47 каб. 113
просп. Свободи, 22, КП «Фармація № 51»
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Мостицька, 9, каб. 250
вул. Полковая, 57, АЗП-СМ № 1
|
Святошинський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 05.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Перемоги, 97
|
09:00-12:00
|
просп. Перемоги, 148/1, Аптека №78 КП Фармація
|
Середа, 07.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Перемоги, 97
|
09:00-12:00
|
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Перемоги, 97
|
09:00-12:00
|
просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП «Фармація»
|
Солом’янський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 05.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
Вівторок, 06.08.2019
|
просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
Середа, 07.08.2019
|
вул. Липківського, 27/5, аптека КП № 17,
просп. Перемоги, 45, аптека КП № 36
|
Четвер, 08.08.2019
|
вул. Солом’янська, 17
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
Шевченківський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 05.08.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3
|
Вівторок, 06.08.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 1
|
Середа, 07.08.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Січових Стрільців, 10, КП «Фармація» Аптека № 7
КНП ЦПМСД № 2
|
Четвер, 08.08.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 3
|
П’ятниця, 09.08.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Ісаакяна, 2, аптека № 90 КП «Фармація»,
КНП ЦПМСД № 1