Через аварії без води будинки на п'яти вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У середу, 16 жовтня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталися аварії.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Станом на 17-ту годину, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Садова, 16,17,18,19,23;

пров. Ясинуватський;

вул. Щусєва, 36;

вул. Красноткацька, 18;

вул. Кучера, 6а

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, сьогодні вранці через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва.

15 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на семи вулицях міста.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.