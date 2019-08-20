Деклараційна кампанія-2019: у Києві сплачено рекордну суму податку



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Кияни сплатили понад 2 млрд грн податків

У Києві сплачено рекордний платіж податку на доходи фізичних осіб за наслідками «Деклараційної кампанії-2019» – майже мільярд гривень.

Внаслідок проведеної кампанії декларування доходів громадян, отриманих торік, кияни сплатили до бюджету найбільші по Україні суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 2 млрд 36 млн грн та понад 291 млн грн військового збору. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС у Києві.

Порівняно з результатами тогорічної кампанії декларування доходів громадян, до бюджету надійшло на 984 млн грн ПДФО та на 175 млн грн військового збору більше, ніж торік.

Традиційно, найбільше податків сплачено громадянами, які отримали дохід у понад 1 млн грн – 1 млрд 907 млн грн ПДФО та 275 млн грн військового збору. Це значно більше, ніж роком раніше – на 974 млн грн та 173 млн грн відповідно.

У ДФС нагадали, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що зазначена в декларації за 2018 рік (термін сплати - 31.07.2019), такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу відповідно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України.