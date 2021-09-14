У столиці триває масштабний демонтаж МАФів біля ринку «Юність» (фото, відео)

Комунальники планують звільнити майже 3 тис. кв. м комунальної землі

У Деснянському районі Києва, біля ринку «Юність», триває демонтаж МАФів. Про повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Київської міської держадміністрації Олексій Кулеба.

«Звільняємо землю лікарні швидкої на Братиславській від незаконних споруд. Торговельний майданчик на земельній ділянці медзакладу (поруч із ринком «Юність») розміщувався без правових підстав. Власники тимчасових споруд чудово про це знають, тому не чинили опору, а деякі навіть допомагають демонтажникам розбирати свої нелегальні конструкції. Усі вони були попереджені заздалегідь, тому мали можливість вивезти товар, меблі та торговельне обладнання до демонтажу», – йдеться у повідомленні.

Зі слів Кулеби, демонтажні роботи почалися наприкінці серпня. Вже демонтували на різних локаціях понад 60 конструкцій.

До роботи залучили 30 спеціалістів та крупногабаритну техніку, таку як кран, дві платформи, екскаватор, трактор та шість маніпуляторів. Вивезено вже 40 вантажівок сміття.

Планують прибрати близько 3 тис. кв. м комунальної землі. Це біля сотні незаконних МАФів.

Нагадаємо, у червні депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

Нагадаємо, у цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі тепер вільні для проходу і комфортні для киян.