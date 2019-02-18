День пам’яті Героїв Небесної сотні: що сьогодні відбудеться у Києві



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У Києві вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні Фото: Громадське

Молебні, виставки, акції триватимуть сьогодні у столиці

До Дня Героїв Небесної сотні 2019 року у Києві відбудуться заходи різної спрямованості – виставки, вистави, концерти, покази кіно, інсталяції, презентації книг і відеороликів, лекція, спортивний турнір, а також вулична соціальна реклама. Про це розповів директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Зокрема, до 1 березня 2019 року у Верховній Раді триває виставковий проект «Майдан: деталі».

Сьогодні о 10:00 відбудеться молебеньбіля екуменічного храму архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні.

18 лютого на Алеї Героїв Небесної сотні пройде акція «Ангели пам‘яті». Початок об 11:00.

Також сьогодні в агентстві «Укрінформ» відбудеться презентація та обговорення результатів соціологічних досліджень щодо ставлення до подій Революції Гідності та практики їх вшанування.

18-21 лютого на Майдані Незалежності та Алеї Героїв Небесної сотні будуть представлені виставкові інсталяції «Промені Гідності».

18 лютого вздовж огорожі будівельного майданчика на алеї Героїв Небесної сотні відбудеться вулична виставка на місці будівництва Меморіалу Героям Небесної сотні та Музею Революції Гідності.

У фойє приміщення Міністерства закордонних справ України буде представлена мультимедійна фотовиставка про Революцію Гідності.

Також сьогодні у Києві відбудеться Молебень за героїв та Хода пам'яті. Запрошують усіх учасників Революції Гідності, Киян та гостей міста на Молебень та Ходу пам'яті на честь Героїв Майдану. Збір о 19:00 на Молебень у Михайлівському соборі, який під час Майдану став шпиталем та місцем спасіння багатьох майданівців. О 19:30-19:40 запалюють свічки та вирушають ходою машртутом - вулиці Трьохсвятительська, Грушевського, Алея Героїв Небесної Сотні до Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні (до Хреста), де відбудеться покладання квітів та запалення свічок



