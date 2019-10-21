Депутата Київради судитимуть за «липовий» диплом про освіту



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Депутат обвинувачується за трьома епізодами щодо умисного використання підробленого офіційного документа

Прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської міської ради, який підозрюється у використанні підробленого диплома про освіту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 358 КК Ураїни стосовно депутата Київської міської ради VIII скликання, який обвинувачується за трьома епізодами щодо умисного використання підробленого офіційного документа», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними прокуратури, депутат використовував завідомо підроблений диплом про вищу освіту одного із вищих навчальних закладів при працевлаштуванні на роботу до державних органів влади та наданні відповідних документів для отримання другої вищої освіти.

Прокуратура не називає ім'я депутата.

Нагадаємо, 31 серпня 2017 року керівнику апарату КМДА Володимиру Бондаренку було оголошено підозру за фактом використання завідомо підробленого документу, а саме диплому Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кличко звільнив Бондаренка із посади глави апарату КМДА.

У жовтні 2017 року суд звільнив ексглаву апарату КМДА Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності.