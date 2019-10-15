Столична влада роз’яснила: нічний продаж алкоголю залишається під забороною



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Заборонено продаж спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00

Діє минулорічна постанова про заборону на нічний продаж алкоголю

У Києві продовжує діяти заборона на нічний продаж алкоголю.

«Ще було в нас рішення від минулого року. Це рішення діє. Тобто продаж алкоголю з 23:00 до 10:00 заборонений», – розповіли Радіо Свобода в пресслужбі Київської міської ради.

Нагадаємо, Верховний суд визнав незаконним рішення Київради від 2017 року заборонити продаж алкоголю в місті з 23:00 до 10 години ранку. Але ще є новіша постанова Київради про заборону алкоголю.

Постанову Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконною суд першої інстанції — Окружний адмінсуд Києва, а потім Київський апеляційний адміністративний суд.

Київрада подала касаційну скаргу, але Верховний суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій. Зазначимо, що йдеться саме про постанову №19/1023 від 10 квітня 2017 року.

Водночас чинна заборона на продаж алкоголю діє на підставі рішення Київради №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.

Рішення про заборону набуло чинності у столиці 24 жовтня 2018 року. Заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин. Їх уночі більше не можна придбати в магазинах, але можна в кафе, барах, ресторанах тощо.

Щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю держава займає одне з перших місць у світі. Також, за даними Всесвітньо організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді. Саме для вирішення цієї проблеми, пропонується впорядкувати продаж алкогольних напоїв у столиці.