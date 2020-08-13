Шахрайка заволоділа земельною ділянкою в Києві вартістю 1,8 млн грн



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Жінка, яка незаконно заволоділа земельною ділянкою, постане перед судом

Київська місцева прокуратура № 3 скерувала до суду обвинувальний акт відносно 35-річної жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою по вул. Радистів у селищі Биківня Деснянського району столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації шахрайського задуму підозрювана у серпні 2018 року надала державному реєстратору підроблене рішення Київміськради для реєстрації права власності на вказану земельну ділянку. Зареєструвавши право власності на землю за собою, підозрювана звернулася до приватного нотаріуса з метою погодження договору дарування земельної ділянки третій особі.

Таким чином жінка незаконно заволоділа земельною ділянкою по вул. Радистів вартістю понад 1,8 млн гривень, яка належить територіальній громаді міста.

Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України скеровано до Деснянського районного суду для розгляду по суті.

Шахрайці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Місцева прокуратура звернулась до суду з позовом про витребування земельної ділянки з незаконної власності. На спірне майно наразі накладено арешт.

Як повідомлялося, столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який намагався незаконно заволодіти квартирою, що перебувала в державній власності та була виділена в користування ветерану АТО.