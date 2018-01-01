Державі повернуто землі на 15 млн грн у Київській області

Повернуті через суд землі відносяться перебувають у постійному користуванні ДП «Бориспільське лісове господарство»

Прокуратура Київської області знайшла підробку документів на право власності та через суд повернула державі 2 га земель лісового фонду Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, співробітники прокуратури встановили, що особа набула право власності на цю земельну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 га землі лісового фонду повернуто державі

Повернуті через суд землі відносяться перебувають у постійному користуванні ДП «Бориспільське лісове господарство»

Прокуратура Київської області знайшла підробку документів на право власності та через суд повернула державі 2 га земель лісового фонду

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, співробітники прокуратури встановили, що особа набула право власності на цю земельну ділянку після укладення договору купівлі-продажу від попередніх власників, які отримали право власності через підробку документів.

Лисенко підкреслив, що ці землі відносяться до земель лісового фонду і перебувають у постійному користуванні ДП «Бориспільське лісове господарство».

«Завдяки матеріалам розслідування прокуратури Київської області суд задовільнив позов прокурора в інтересах держави в особі КМУ та ДП «Бориспільське лісове господарство», визнав недійсним державний акт на право власності на землю та повернув земельну ділянку площею 2 га вартістю понад 15 млн грн з незаконного володіння у власність держави», - повідомив речник генпрокуратури.