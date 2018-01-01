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    Державі повернуто землі на 15 млн грн у Київській області

    Повернуті через суд землі відносяться перебувають у постійному користуванні ДП «Бориспільське лісове господарство»
    Прокуратура Київської області знайшла підробку документів на право власності та через суд повернула державі 2 га земель лісового фонду Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, співробітники прокуратури встановили, що особа набула право власності на цю земельну
    • Сьогодні, 14:36
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    2 га землі лісового фонду повернуто державі
    2 га землі лісового фонду повернуто державі

    Повернуті через суд землі відносяться перебувають у постійному користуванні ДП «Бориспільське лісове господарство»

    Прокуратура Київської області знайшла підробку документів на право власності та через суд повернула державі 2 га земель лісового фонду

    Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, співробітники прокуратури встановили, що особа набула право власності на цю земельну ділянку після укладення договору купівлі-продажу від попередніх власників, які отримали право власності через підробку документів.

    Лисенко підкреслив, що ці землі відносяться до земель лісового фонду і перебувають у постійному користуванні ДП «Бориспільське лісове господарство».

    «Завдяки матеріалам розслідування прокуратури Київської області суд задовільнив позов прокурора в інтересах держави в особі КМУ та ДП «Бориспільське лісове господарство», визнав недійсним державний акт на право власності на землю та повернув земельну ділянку площею 2 га вартістю понад 15 млн грн з незаконного володіння у власність держави», - повідомив речник генпрокуратури.

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    земля Генпрокуратура Київщина
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