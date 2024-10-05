Державну міграційну службу у Києві облюбували хом’яки

Міграційна служба розташована у багатоквартирному будинку, тож тварина, швидше за все, пробралася туди з інших частин будівлі

За короткий час захисники тварин знайшли у приміщенні міграційної служби трьох гризунів

У середмісті Києва в приміщенні Державної міграційної служби знайшли хом’яка. Рудого відвідувача передали волонтерам – тепер він шукає нову домівку. Історію виявлення хом’яка розповіли в Команді порятунку тварин Києва (Kyiv Animal Rescue Group).

«Відвідувач без документів намагався пояснити ціль свого візиту, проте перекладача з його мови на місці не знайшли, тому його затримали та передали рятувальникам для подальшого з'ясування обставин», – жартують волонтери.

У коментарі для «УП. Життя» працівники Команди порятунку тварин розповіли, що міграційна служба розташована на перших двох поверхах багатоквартирного будинку. Ймовірно, тварина пробралася туди з інших частин будівлі.

Спершу службовці намагалися власними силами знайти власників хом’яка – для цього вони розмістили оголошення про знайду в будинку. Однак ніхто так і не звернувся до працівників служби, аби повернути свого улюбленця.

На допомогу прийшли волонтери, які забрали до себе неочікуваного відвідувача. Вони кажуть, що тварину навіть не довелося ловити – хом’яки легко йдуть на контакт із людьми.

Тепер рудий знайда, якого прозвали Мачо, шукає нову родину.

«Проте майте на увазі, що є ризики: з першого погляду будь-хто закохується у Мачо до нестями, з другого – виконує всі його гастрономічні забаганки, а з третього – і хату переписати може.

Тож якщо ви готові віддати маленькому хом'ячку Мачо своє серце – дзвоніть на наш диспетчерський номер, організуємо побачення», – написали в Команді порятунку тварин.

На початку вересня в тому ж приміщенні Державної міграційної служби виявили ще двох хом’яків – один із них був хворим і помер дорогою в лікарню. Іншого ветеринари залишили для того, аби прилаштувати в нову родину.

Раніше у столиці команда зооволонтерів Kyiv Animal Rescue Group врятувала бобра, який провалився до глибокої ями зі сміттям і гнилою рибою.

А у Рівненській області надзвичайники врятували лелеку з колодязя, глибиною вісім метрів.

Також на Львівщині надзвичайники врятували чаплю. Пташка зачепилася мотузкою за дерево посеред озера. Вона не могла самостійно вивільнитися і висіла вниз головою на висоті близько 15 метрів.

До слова, бегемотик Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до літнього вольєра в Київський зоологічний парк. У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Із суботи відвідувачі зможуть подивитися на бегемота.

Крім того, на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим.