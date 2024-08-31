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У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери
У бобра діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень
фото: Центр порятунку диких тварин

Стан тварини важкий

У столиці команда зооволонтерів Kyiv Animal Rescue Group врятувала бобра, який провалився до глибокої ями зі сміттям і гнилою рибою. Історію його визволення розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

Через перебування серед відходів, стан здоров’я бобра сильно похитнувся.

«Бобра негайно повезли до клініки, де діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень. Лікарі надали допомогу, обробили тварину та прокапали, після чого він почав рухатись», – розповіли волонтери.

У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери фото 1

У команді порятунку кажуть, що в клініці немає умов для утримання бобра, тому вони забрали його до свого Центру, де й лікуватимуть згідно з призначенням лікарів.

У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери фото 2

«Стан тяжкий, та сподіваємося, що нам вдасться допомогти йому одужати», – кажуть там.

У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери фото 3

Раніше у Рівненській області надзвичайники врятували лелеку з колодязя, глибиною вісім метрів.

Також на Львівщині надзвичайники врятували чаплю. Пташка зачепилася мотузкою за дерево посеред озера. Вона не могла самостійно вивільнитися і висіла вниз головою на висоті близько 15 метрів.

До слова, бегемотик Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до літнього вольєра в Київський зоологічний парк. У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Із суботи відвідувачі зможуть подивитися на бегемота.

Крім того, на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим. 

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Теги: тварини рятувальники відео Київ

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