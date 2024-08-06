На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото
Лелека після порятунку повернувся у природне середовище
У Рівненській області надзвичайники врятували лелеку з колодязя, глибиною вісім метрів. Про це повідомляє ДСНС України.
«Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха», – зазначили рятувальники.
Рятувальники зауважили, що лелека не отримав жодних ушкоджень та повернувся у природне середовище.
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