На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото

Лелека після порятунку повернувся у природне середовище

У Рівненській області надзвичайники врятували лелеку з колодязя, глибиною вісім метрів. Про це повідомляє ДСНС України.

«Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха», – зазначили рятувальники.

Рятувальники зауважили, що лелека не отримав жодних ушкоджень та повернувся у природне середовище.

Раніше на Львівщині надзвичайники врятували чаплю. Пташка зачепилася мотузкою за дерево посеред озера. Вона не могла самостійно вивільнитися і висіла вниз головою на висоті близько 15 метрів.

До слова, бегемотик Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до літнього вольєра в Київський зоологічний парк. У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Із суботи відвідувачі зможуть подивитися на бегемота.

Раніше на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим.