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На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото
Лелека не отримав жодних ушкоджень
фото: ДСНС

Лелека після порятунку повернувся у природне середовище

У Рівненській області надзвичайники врятували лелеку з колодязя, глибиною вісім метрів. Про це повідомляє ДСНС України.

«Небайдужі мешканці повідомили про халепу, яка спіткала чорногуза. За допомогою триноги з ручною лебідкою рятувальники спустилися у колодязь та дістали птаха», – зазначили рятувальники.

На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото фото 1

Рятувальники зауважили, що лелека не отримав жодних ушкоджень та повернувся у природне середовище.

На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото фото 2

Раніше на Львівщині надзвичайники врятували чаплю. Пташка зачепилася мотузкою за дерево посеред озера. Вона не могла самостійно вивільнитися і висіла вниз головою на висоті близько 15 метрів.

До слова, бегемотик Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до літнього вольєра в Київський зоологічний парк. У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Із суботи відвідувачі зможуть подивитися на бегемота.

Раніше на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим. 

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Теги: ДСНС рятувальники Україна Рівненщина

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