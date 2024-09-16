У Києві неповнолітній спалив авто, яке журналісти купили для військових (фото)

16-річний студент погодився виконати замовлення російських кураторів, для чого приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину

Поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента щодо підпалу авто, яке журналісти придбали для військових. Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції.

«Викрили зловмисника оперативники столичного главку поліції та Подільського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України. Як встановили правоохоронці, 16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів, приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину на замовлення. За це йому пообіцяли винагороду – 1000 доларів», – поінформували у поліції.

16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів фото: поліція Кмєва

За інформацією слідства, своєю ціллю фігурант обрав авто Кіа, яке придбали журналісти одного із інтернет-видань та планували найближчим часом передати військовій бригаді ЗСУ.

«Уночі порушник облив легкозаймистою сумішшю транспортний засіб та підпалив його, знімаючи свій злочин на відео, як доказ виконаної «роботи», – повідомили правоохоронці.

За результатами проведених заходів оперативники поліції та СБУ затримали неповнолітнього палія.

За результатами проведених заходів оперативники поліції та СБУ затримали неповнолітнього палія фото: поліція Києва

За словами правоохоронців, зловмисник облив транспортний засіб легкозаймистою сумішшю та підпалив його фото: поліція Києва

Примітно те, що обіцяні за злочин гроші куратори йому так і не надіслали», – зазначається у повідомленні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

Раніше правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.

Крім того, у столиці було затримано резидентку (старшу агентку) російської розвідки, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні.

До слова, росіяни платять за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшуєтья ще більше. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».