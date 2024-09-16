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У Києві неповнолітній спалив авто, яке журналісти купили для військових (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві неповнолітній спалив авто, яке журналісти купили для військових (фото)
16-річний юнак спалив авто, яке журналісти придбали для військових
фото: поліція Києва

16-річний студент погодився виконати замовлення російських кураторів, для чого приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину

Поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента щодо підпалу авто, яке журналісти придбали для військових. Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції.

«Викрили зловмисника оперативники столичного главку поліції та Подільського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України. Як встановили правоохоронці, 16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів, приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину на замовлення. За це йому пообіцяли винагороду – 1000 доларів», – поінформували у поліції.

16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів
16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів
фото: поліція Кмєва

За інформацією слідства, своєю ціллю фігурант обрав авто Кіа, яке придбали журналісти одного із інтернет-видань та планували найближчим часом передати військовій бригаді ЗСУ. 

«Уночі порушник облив легкозаймистою сумішшю транспортний засіб та підпалив його, знімаючи свій злочин на відео, як доказ виконаної «роботи», – повідомили правоохоронці. 

За результатами проведених заходів оперативники поліції та СБУ затримали неповнолітнього палія.

За результатами проведених заходів оперативники поліції та СБУ затримали неповнолітнього палія
За результатами проведених заходів оперативники поліції та СБУ затримали неповнолітнього палія
фото: поліція Києва
За словами правоохоронців, зловмисник облив транспортний засіб легкозаймистою сумішшю та підпалив його
За словами правоохоронців, зловмисник облив транспортний засіб легкозаймистою сумішшю та підпалив його
фото: поліція Києва

Примітно те, що обіцяні за злочин гроші куратори йому так і не надіслали», – зазначається у повідомленні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. 

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України. 

Раніше правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.

Крім того, у столиці було затримано резидентку (старшу агентку) російської розвідки, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні. 

До слова, росіяни платять за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшуєтья ще більше. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

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Теги: автомобіль Київ відео порушник злочин поліція гроші

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