З початку року у Києві всиновили 70 дітей

Понад 200 дітей передані під опіку чи піклування, влаштовані до прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу

Ще понад 330 дітей-сиріт потребують родини

За девʼять місяців цього року в Києві вже усиновлено 70 дітей. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Проте більшість – понад 330 дітей-сиріт – потребують родини.

З них:

255 дітей – це діти віком понад 10 років;

59 дітей – діти з інвалідністю;

190 дітей – це діти, які мають рідних братів та сестер, а це сімейні групи від 2 до 7 дітей.

«Понад 200 дітей передані під опіку чи піклування, влаштовані до прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу. Це умови, максимально наближені до сімейного виховання, які Київ всіляко підтримує та розвиває. Але кожен з них чекає тих самих нових маму і/або тата», – написала Марина Хонда.