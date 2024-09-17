Головна Київ Новини
search button user button menu button

Якість повітря у столиці: КМДА зробила оголошення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря у столиці: КМДА зробила оголошення
фото з відкритих джерел

Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у столиці не зафіксовано

У Києві станом на вечір 17 вересня рівень забрудненості повітря низький. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано.

Раніше Український гідрометеорологічний центр повідомив, що сьогодні, 17 вересня, у Києві середньодобовий вміст діоксиду азоту в повітрі перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК). 

Впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – п'ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр зазначає, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря. Однак 20-22 вересня північний вітер, зниження температури вночі та зранку сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

До відома, саном на ранок 17 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. 

Як повідомлялося, через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. Як зазначається, задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.

Теги: екологія Київ самопочуття повітря вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі на місці працюють правоохоронці, тож деталі ситуації з’ясовуються
У Києві в громадському туалеті поліцейські виявили тіло чоловіка
25 серпня, 22:20
Негайно прямуйте до укриття
У Києві повітряна тривога тривала 24 хвилини
26 серпня, 03:14
У Сумах спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Після 2018 року «Київтеплоенерго» отримало в управління мережі ПАТ «Київенерго», яке до того обслуговувало паливно-енергетичний комплекс столиці
Правоохоронці проводять обшуки у «Київтеплоенерго»
29 серпня, 14:49
Спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста
Ворог завдав удару по Сумах: виникла пожежа, місто задимлене
30 серпня, 05:18
Наслідки ранкової атаки на Київ, 2 вересня 2024 р.
Ракетний удар по столиці: поліція повідомила про стан постраждалих (оновлено)
2 вересня, 12:17
У Чернігові продовжує діяти заборона на відвідування пляжу «Золотий берег»
Чи покращилася ситуація зі станом річки Десна у Чернігові? Відповідь місцевої влади
10 вересня, 13:19
У Києві на Виноградарі повністю висохло озеро Синє
Стало відомо, коли розпочнеться перший етап відновлення озера Синє у Києві
13 вересня, 17:34
КМДА інформує про найближчі зміни в організації дорожнього руху та в роботі громадського транспорту
Столична влада попереджає про зміни в роботі громадського транспорту
13 вересня, 22:50

Новини

Якість повітря у столиці: КМДА зробила оголошення
Якість повітря у столиці: КМДА зробила оголошення
Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото)
Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото)
Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі
Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі
У Коцюбинському зникла дитина: поліція розпочала пошуки
У Коцюбинському зникла дитина: поліція розпочала пошуки
У Києві підвищений вміст діоксиду азоту в повітрі: коли стабілізується ситуація
У Києві підвищений вміст діоксиду азоту в повітрі: коли стабілізується ситуація
Київрада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр»
Київрада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
30K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9616
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
7623
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію
6863
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого. Реакція омбудсмена

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua