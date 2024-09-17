Якість повітря у столиці: КМДА зробила оголошення

Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у столиці не зафіксовано

У Києві станом на вечір 17 вересня рівень забрудненості повітря низький. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано.

Раніше Український гідрометеорологічний центр повідомив, що сьогодні, 17 вересня, у Києві середньодобовий вміст діоксиду азоту в повітрі перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК).

Впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – п'ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр зазначає, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря. Однак 20-22 вересня північний вітер, зниження температури вночі та зранку сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

До відома, саном на ранок 17 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

Як повідомлялося, через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. Як зазначається, задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.