Речник КМВА опинився у центрі гучного скандалу через погрози журналісту

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко звернувся до голови КМВА із закликом звільнити Євгена Ієвлєва із займаної посади

Речник КМВА Євген Ієвлєв опинився у центрі гучного скандалу після приватного спілкування із журналістом «Вільного радіо» Євгеном Вакуленком. Журналіст оприлюднив докази погроз на свою адресу з боку посадовця, отриманих після його розслідування щодо статків родини Ієвлєва. Ця ситуація викликала обурення у суспільстві та вимоги відставки речника.

За словами Євгена Вакуленка, після публікації матеріалу про статки військовослужбовців Покровського ТЦК та СП, серед яких фігурував батько Ієвлєва – Сергій Ієвлєв, журналісту надійшли погрози з боку речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва.

У статті «Вільного радіо», оприлюдненій на початку травня, йшлося про декларацію Сергія Ієвлєва. У ній зазначалося, що його дружина володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2011 року вартістю 773 тис. грн, попри відсутність задекларованих доходів.

Після публікації, за словами Вакуленка, Ієвлєв підписався на нього у Facebook, а згодом у приватних повідомленнях звинуватив у «проросійськості» та пригрозив фізичною розправою. Журналіст оприлюднив фрагмент листування, де речник КМВА обіцяв «розбити ї*ало».

Речник КМВА пригрозив журналістові фото: Вільне радіо

Переписка Євгена Вакуленка з Євгеном Ієвлєвим фото: Вільне радіо

Реакція речника КМВА

У коментарі виданню hromadske Євген Ієвлєв заявив, що конфлікту з журналістом не має, і натомість звинуватив ЗМІ у спробі створити «шок-контент».

Щодо автомобіля, згаданого в розслідуванні, він пояснив, що його батько буцімто не один рік збирав на нього, а сам автомобіль – «15-річний Land Cruiser» вартістю менш ніж $20 тиc.

«Звісно, що ця людина в ТЦК. У нас же не мають військовослужбовці ТЦК мати до цього стосунку, вони мають, певно, їздити на Daewoo Lanos (…) Якщо журналіст має претензії на якесь напівправдиве розслідування, то опублікуйте декларації за 3-4 роки до цього, що купувалося, що продавалося, і тоді вже можна із цього зробити висновки», – наголосив Ієвлєв.

Ієвлєв пояснив, що останні 11 років були для нього й для його родини «м’яко кажучи, непростими». Речник КМВА розповів, що його батько майже все життя віддав службі Збройним силам, а в лютому 2022 року до них долучився й він.

«Мій батько вже має майже граничний вік для перебування на службі – продовжує службу на посаді в РТЦК та СП, у буквально фронтовій громаді», – сказав речник.

Ієвлєв також додав, що у 2023 році НАЗК провело моніторинг способу життя його батьків і не виявило порушень. Він розкритикував журналістів за «непрофесійність» і закликав наводити повні деклараційні дані за декілька років.

Ієвлєв про скандал з погрозами журналісту

Речник КМВА Євген Ієвлєв прокоментував ситуацію навколо скандалу з погрозами журналісту. Він визнав, що дозволив собі емоції: «Я сприйняв цю статтю як спробу образити моїх батьків. Вони служать з 2014 року, ми з батьком обидва на війні. Як син, я маю право їх захищати».

Водночас речник підкреслив, що не впорався з посадовими обов’язками: «Я підставив ЗСУ, КМВА і свого керівника. Моє завдання – гасити конфлікти, а не створювати їх».

Допис Євгена Ієвлєва від 5 травня 2025 року скриншот зі сторінки допис Євгена Ієвлєва у Facebook

Вимога звільнення Ієвлєва

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко звернувся до голови КМВА Тимура Ткаченка із закликом звільнити речника КМВА Євгена Ієвлєва із займаної посади.

За словами Горковенка, висловлювання Євгена Ієвлєва підпадають під дію ст. 345-1 ККУ в котрій сказано, що «погроза або насильство щодо журналіста карається виправними роботами на строк до двох років або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років».

Депутат зазначив, що виправдання погроз на адресу журналіста Євгена Вакуленка більше схоже на спробу заперечити очевидний факт самих погроз.

«Не варто прикриватись батьком, бо його честь можна було захисти без хамство та бикування. Це можна було зробити достойно і з повагою як до роботи журналіста та і до багаторічної праці батька. У цій історії, за сукупністю фактів, не йдеться про моральні якості Євгена Ієвлєва. Вони відсутні. Якщо не буде покарання – це означатиме, що кожен, наділений мінімальною владою буде вважати, що він безкарний», – написав Горковенко.

Допис Володимира Горковенка від 5 травня 2025 року скриншот зі сторінки Володимира Горковенка у Facebook

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