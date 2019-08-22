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    Директор столичного комунального підприємства присвоїв понад 2 млн грн

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    <p>Матеріали справи направлені до Оболонського суду Києва</p> - Директор столичного комунального підприємства присвоїв понад 2 млн грн

    Матеріали справи направлені до Оболонського суду Києва

    Директор комунального підприємства складав договори на надання юридичних послуг з фейковими компаніями, а гроші присвоював собі

    Столичні правоохоронці направили до суду матеріали провадження відносно директора одного з комунальних підприємств в Оболонському районі, котрий зловживав службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Співробітники поліції встановили, що 55-річний посадовець вчинив розтрату майна на понад два мільйони гривень.

    «Зловмисник укладав договори з фіктивними компаніями на надання послуг. Чоловік на паперах сплачував послуги юридичних фірм для відстоювання інтересів комунального підприємства у судах столиці. Але фактично використовував гроші у власних цілях. Слідчі встановили, що було 16 таких фактів перерахування коштів: це підтверджують виписки з банківських платіжних доручень», - повідомили в поліції.

    Загальна сума збитків становить більше 2,25 млн гривень. 

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції завершено розслідування кримінальних проваджень за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. 

    Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

    Матеріали справи направлені до Оболонського суду Києва.

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