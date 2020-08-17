Директор столичного підприємства ухилився від сплати 3,4 млн грн податків



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Підприємство відшкодувало до бюджету збитки

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими Головного управління ДФС у Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків директором столичного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2018 року по жовтень 2019 року при імпортуванні на митну територію України залізничних вагонів підприємство умисно ухилилося від сплати податків на загальну суму 3,4 млн грн.

Завдяки вжитим столичною прокуратурою заходам підприємство добровільно та у повному обсязі відшкодувало до бюджету вказані збитки.

Матеріали кримінального провадження скеровані до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося, податківці київського управління Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, через який протягом 2018-2020 років було проведено операцій на суму понад 200 млн гривень