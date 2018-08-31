Директор столичної ДЮСШ підозрюється у розкраданні 9 млн грн



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Директором були підписані акти приймання виконаних робіт з проведення капітального ремонту футбольних полів, але підрядник їх не виконав

За результатами співпраці Київської місцевої прокуратури №2 та Дарницького управління поліції у Києві директору дитячо-юнацької спортивної школи та підряднику повідомлено про підозру за фактами розтрати та привласнення бюджетних коштів, а також службового підроблення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж грудня 2017 року директором однієї з дитячих спортивних шкіл, розташованих у Дарницькому районі столиці, були підписані акти приймання виконаних робіт з проведення капітального ремонту футбольних полів. Вказані роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету. Однак, як з’ясувалось, підрядник не виконав навіть половину обсягу робіт», - йдеться в повідомленні.

Розмір збитків, нанесених столичному бюджету, складає понад 9 млн гривень.

На підставі зібраних доказів директору ДЮСШ та директору підрядної організації оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у розтраті та привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службовому підробленні.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно підозрюваних з метою відшкодування завданих збитків.

В межах слідства встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.