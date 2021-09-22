У Чорнобильській зоні з’явилися нові дорожні вказівники для туристів (фото)

Встановлено дорожні вказівники напрямку на шляхах, що ведуть до найцікавіших об'єктів Чорнобильської зони

Інфраструктура зони відчуження поступово покращується

У Чорнобильській зоні відчуження встановили нові дорожні вказівники напрямку. Про це повідомляє Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

Так, на офіційно затверджених маршрутах відвідування зони відчуження силами працівників адміністративно-господарської служби Центру було встановлено шість дорожніх вказівників напрямку на шляхах, що ведуть до найцікавіших об'єктів Чорнобильської зони.

Нові вказівники з'явилися на в'їзді до міста Чорнобиль, КПП «Паришів-2», на шляху до села Красне, ЗГРЛС «Дуга», на розвилці між ЧАЕС та містом Прип'ять – поруч зі стелою.

Раніше міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких змін варто очікувати в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, станцію «Дуга» в Чорнобилі було внесено до списку нерухомих пам’яток.