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    У Чорнобильській зоні з’явилися нові дорожні вказівники для туристів (фото)

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    Встановлено дорожні вказівники напрямку на шляхах, що ведуть до найцікавіших об'єктів Чорнобильської зони - У Чорнобильській зоні з’явилися нові дорожні вказівники для туристів (фото)
    Встановлено дорожні вказівники напрямку на шляхах, що ведуть до найцікавіших об'єктів Чорнобильської зони
    Фото: Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ

    Інфраструктура зони відчуження поступово покращується

    У Чорнобильській зоні відчуження встановили нові дорожні вказівники напрямку. Про це повідомляє Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

    Так, на офіційно затверджених маршрутах відвідування зони відчуження силами працівників адміністративно-господарської служби Центру було встановлено шість дорожніх вказівників напрямку на шляхах, що ведуть до найцікавіших об'єктів Чорнобильської зони.

    Нові вказівники з'явилися на в'їзді до міста Чорнобиль, КПП «Паришів-2», на шляху до села Красне, ЗГРЛС «Дуга», на розвилці між ЧАЕС та містом Прип'ять – поруч зі стелою.

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    У Чорнобильській зоні з’явилися нові дорожні вказівники для туристів (фото)
    У Чорнобильській зоні з’явилися нові дорожні вказівники для туристів (фото)
    У Чорнобильській зоні з’явилися нові дорожні вказівники для туристів (фото)

    Раніше міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких змін варто очікувати в Чорнобильській зоні.

    Нагадаємо, станцію «Дуга» в Чорнобилі було внесено до списку нерухомих пам’яток.

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    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона туризм Київщина
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    У Чорнобильській зоні з’явилися нові дорожні вказівники для туристів (фото)