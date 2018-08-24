До Дня Незалежності Кличко провів телеекскурсію оновленими маршрутами столиці



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Віталій Кличко

Кличко пройшовся оновленими сходами з Пейзажної алеї до Подолу та частиною нового маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі святкового марафону до Дня Незалежності на одному з телеканалів провів екскурсію оновленими туристичними маршрутами столиці.

Разом із ведучою Кличко пройшовся оновленими сходами з Пейзажної алеї до Подолу та частиною нового маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.

«Ніхто не піде в парк, якщо він нагадуватиме сміттєзвалище. Зелені зони мають виглядати так, щоб у них з комфортом відпочивали і кияни, і туристи. Як, ця, наприклад, - сказав мер. - Кожен гість, який приїжджає до нас, має їхати з Києва з бажанням повернутися сюди разом зі своїми друзями. Ми сьогодні ремонтуємо, робимо привабливими ключові локації міста - ті, які відвідує багато людей», - зазначив мер столиці.

Він згадав, що підлітком працював екскурсоводом у столиці. Тому добре знає історію міста та історичні місця Києва.

«Це допомагає мені і зараз. Всім гостям, своїм друзям, які відвідують Київ, я розповідаю про історію нашого чудового міста», - відзначив Кличко.

Нагадаємо, у червні цього року в столиці відкрили оновлені сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину туристичного маршруту від сходів до Андріївського узвозу і Алеї художників. У майбутньому новий туристичний маршрут завершуватиметься біля Арки дружби народів. - Після реконструкції другої черги парку «Володимирська гірка» та зведення пішохідного мосту між гіркою та Аркою дружби народів. Міст планують відкрити до літа наступного року.

Також Кличко привітав українців з Днем Незалежності. «Хочу привітати кожного українця з Днем Незалежності! Та побажати здоров‘я, наснаги, успіху. Наше завдання - не чекати, а робити все для того, аби змінювати світ навколо себе. І робити Україну такою, щоб ми пишалися нашою державою!», - відзначив Віталій Кличко.