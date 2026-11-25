Перший заступник начальника Головного управління Нацполіції в Полтавській області Сергій Рекун задекларував земельну ділянку та будинок у котеджному містечку «Міжріччя» під Києвом сумарно за 568 тис. грн (близько $12 тис.), тоді як ринкова вартість подібних котеджів там стартує від $80-85 тис. Водночас у рік оформлення землі валютні заощадження посадовця зросли більш ніж ушестеро. Про це йдеться в розслідуванні «Полтавської хвилі», журналісти якої дослідили декларації за 10 років, інформує «Главком».

Садиба під Києвом у п'ять разів дешевша за ринок

Згідно з деклараціями правоохоронця, у грудні 2023 року (через рік після переведення на Полтавщину) Сергій Рекун оформив право власності на земельну ділянку площею 780 кв. м у селі Хотянівка Вишгородського району (КМ «Міжріччя») за 70 тис. грн.

КМ «Міжріччя» під Києвом фото: офіційна сторінка «Міжріччя friends town»

У грудні 2024 року він задекларував на цій ділянці садовий будинок площею 111 кв. м (без зазначення вартості), а у документах за 2025 рік споруда вже фігурує як житловий будинок із грошовою оцінкою 498 тис. грн. Таким чином, сумарна задекларована вартість маєтку склала 568 тис. грн, тоді як за даними розслідувачів, на офіційному сайті містечка ціни стартують від чотирьох мільйонів.

Водночас аналіз архівних цін забудовника показує зовсім іншу картину:

наприкінці 2023 року мінімальна ціна котеджів у «Міжріччі» становила $108-110 тис. (близько 4,15 млн грн за тодішнім курсом);

у лютому 2024 року стартова ціна в нових проєктах опустилася до $80 тис. (понад 3 млн грн);

станом на 2026 рік «коробка» будинку без ремонту площею 100 кв. м коштує від $97 тис., а сотка землі – в середньому $4 750.

Навіть якщо орієнтуватися на найнижчу ринкову планку початку 2024 року, задекларована вартість нерухомості поліцейського занижена щонайменше у п'ять разів, йдеться у розслідуванні. Припущення про самостійне будівництво «з нуля» у 2024 році спростовують супутникові знімки: за картографічними даними, будинок на цій ділянці стояв щонайменше у 2020 році.

Знімок ділянки Сергія Рекуна у 2020-2025 роках джерело: Google Earth

Розлучення, подарунок від екс-тестя та математика заощаджень

Журналісти простежили походження коштів правоохоронця у 2023-2024 роках:

Подарунок після розлучення: 23 лютого 2023 року суд розірвав шлюб Рекуна, а вже 16 березня батько колишньої дружини Василь Васьків подарував ексзятю квартиру у Вишневому площею 91,3 кв. м вартістю 1,89 млн грн. (Раніше родина Рекуна також користувалася іншим житлом Васьківа та його позашляховиком Audi Q7).

Вигідний перепродаж: 2 грудня 2023 року Рекун продав подаровану квартиру, задекларувавши 2,9 млн грн доходу, а вже через два дні – 4 грудня – купив ділянку в «Міжріччі» за 70 тис. грн. Тобто, згідно декларації поліцейського, квартира, яку він отримав від колишнього тестя, за менше ніж рік здорожчала на понад мільйон гривень.

Загальний дохід і готівка: разом із продажем ще однієї квартири у Вишневому (за 1,28 млн грн на початку 2024 року) та нежитлового приміщення операції з нерухомістю принесли посадовцю понад 4,2 млн грн. Замість того, щоб витратити ці кошти на купівлю котеджу за ринковою ціною, Рекун наростив готівкові заощадження: з $13 тис. у 2022 році до $80 тис. у 2023-му. Тобто саме в рік продажу квартири та появи землі у «Міжріччі» його валютні заощадження зросли у понад шість разів.

Уже на початку 2025 року поліцейський придбав автомобіль Toyota Camry (2021 року випуску) за 950 тис. грн – ця сума перевищує його офіційну річну зарплату за весь 2025 рік (909,3 тис. грн).

Мільйонний ФОП нової дружини та відповідь поліцейського

Після розлучення Рекун почав декларувати нову дружину – юристку Наталю Рекун (Вінецьку). У декларації посадовця за 2025 рік не вказано, що вона є власницею та керівницею адвокатського бюро «Вінецької Наталії» (хоча відповідний розділ про бенефіціарство членів сім'ї передбачений).

Крім того, у травні 2025 року Наталя Рекун зареєструвала новий ФОП із основним видом діяльності у сфері готельного бізнесу та тимчасового розміщування. За перші сім місяців роботи цей ФОП приніс 1,4 млн грн доходу.

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На запит «Полтавської хвилі» з проханням пояснити занижену вартість маєтку, походження заощаджень і неточності в декларації Сергій Рекун по суті не відповів, зазначивши лише, що вся інформація міститься у його відкритих щорічних деклараціях.

Кар'єра та попередні скандали Сергія Рекуна

Сергій Рекун працює у слідчих підрозділах Нацполіції щонайменше з 2015 року. Свою кар'єру він розпочинав у Головному слідчому управлінні Нацполіції, згодом очолював слідчі управління поліції Київської та Хмельницької областей, а наприкінці 2022 року перейшов на керівну посаду на Полтавщину.

Сергій Рекун (чоловік, що стоїть), під час призначення у 2022 році фото: Національна поліція України

За цей час його ім’я кілька разів з’являлося у судових історіях. У 2020 році ДБР повідомило Рекуну про підозру у справі про майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», частина якого зникла після передачі на відповідальне зберігання. Слідство оцінювало збитки приблизно у 1,5 млн гривень, однак суд не побачив достатніх доказів причетності Рекуна, а згодом апеляція скасувала повідомлення про підозру.

А вже у 2021 році Рекун сам став потерпілим після дорожнього конфлікту на Хмельниччині. За версією слідства, його побили двоє чоловіків після того, як він представився поліцейським. Один із обвинувачених заявляв протилежне: нібито саме Рекун був напідпитку і першим ударив його. Остаточного вироку у справі досі немає. За кілька років її встигли передати до іншого суду, провадження закрити, а потім знову відновити після рішення апеляції.

Нагадаємо, депутат Здовбицької сільради на Рівненщині Василь Захарчук із «Європейської солідарності» декларує повну відсутність доходів – як власних, так і дружини. Водночас грошові заощадження подружжя у готівці з кожним роком зростають. У деклараціях за 2017 та 2018 роки Захарчук зазначав по 170 тис. грн річного доходу від підприємницької діяльності. Однак у наступних деклараціях розділ про доходи залишався порожнім. Доходів дружини Алли депутат не декларував узагалі. Водночас грошові заощадження подружжя зростали. У 2024 році Захарчук задекларував 400 тис. грн готівкою, а вже у 2025-му ця сума подвоїлася – до 800 тис. грн. Готівкові заощадження дружини за три роки збільшилися з 20 тис. грн до 300 тис. грн.