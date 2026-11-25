Учасники групи створювали фіктивні облікові записи у додатку, за допомогою яких отримували в супермаркетах замовлені алкоголь та тютюнові вироби

Столичні правоохоронці повідомляють про викриття шахрайської схеми з доставкою замовлень із супермаркетів. За даними слідчих, четверо підозрюваних привласнювали товар, оформлений через служби доставки. Про це 25 листопада повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

За матеріалами справи, організував схему 28-річний чоловік, який мав досвід роботи у кур'єрській службі. Він залучив трьох спільників, що виконували роль кур'єрів. Учасники групи створювали фіктивні облікові записи у додатку, за допомогою яких отримували в супермаркетах замовлені алкоголь та тютюнові вироби. Крім того, вони розробили підроблений мобільний додаток, який імітував роботу однієї зі служб доставки.

Схема діяла з початку 2026 року до вересня. За цей час підозрювані привласнили товарів великих торговельних мереж на щонайменше 400 тисяч гривень.

Чотирьох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України про шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання строком до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші українців. Зловмисники маскуються під офіційний чатбот «Штрафи ПДР» та розсилають фейкові повідомлення про нібито зафіксовані порушення правил дорожнього руху. У такий спосіб аферисти намагаються змусити людей перейти за підозрілими посиланнями та сплатити неіснуючі штрафи. Шахраї використовують різні прийоми, щоб зробити повідомлення схожими на офіційні. Зокрема, вони можуть зазначати реалістичні суми стягнень і номери постанов, аби переконати водіїв у достовірності інформації.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі столиці шахраї ошукали 51-річну жінку, переконавши її, що придбані через інтернет ліки можуть свідчити про співпрацю з Росією. Під приводом перевірки походження заощаджень у киянки виманили $2 тис.