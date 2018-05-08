До фіналу Ліги чемпіонів лишилися лічені дні: як виглядає НСК «Олімпійський» (фото, відео)

На території спортивного комплексу ще кипить робота

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві пройде фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА. До вирішальної гри залишилися лічені дні. На стадіоні завершують останні приготування. На території спортивного комплексу ще чимало робітників - на НСК ведуть завершальні підготовчі роботи. Співробітники комунальних служб упорядковують підходи до



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Фото: Інформатор На НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА

На території спортивного комплексу ще кипить робота

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві пройде фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА. До вирішальної гри залишилися лічені дні. На стадіоні завершують останні приготування.

На території спортивного комплексу ще чимало робітників - на НСК ведуть завершальні підготовчі роботи. Співробітники комунальних служб упорядковують підходи до стадіону. Біля головної спортивної арени зводять конструкції, які будуть використовувати під час матчу і для заходів, що передують спортивної події, повідомляє Інформатор.

Варто відзначити, що заступник генерального директора з капітального будівництва ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» Олександр Філімонов оголосив про завершення капітального ремонту стадіону. Про це він розповів в інтерв'ю ТК «Київ».

За словами Філімонова, всього на ремонтні роботи витратили 102 мільйони гривень. На даний момент на спортарені тестують системи стадіону та усувають несправності, що залишилися. Однак головну частину роботи вже завершили. На НСК відремонтували освітлення та інформаційні табло. Також капітально підійшли до гідроізоляції покрівлі і конструкцій комплексу. Крім цього, упорядкували прилеглі до стадіону території та поставили нові камери відеоспостереження.

На сьогоднішній день загальна площа стадіону становить 16,88 га. 80 глядацьких секторів здатні вмістити до 70 050 осіб.

Як повідомлялося, напередодні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України, прикордонниками та рятувальниками провели тактико-спеціальні навчання.