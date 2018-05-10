  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    До фіналу Ліги чемпіонів на Майдані встановили величезну зірку (фото)

    Фотозона у вигляді зікри приваблює киян та гостей міста
    У Києві на Майдані Незалежності біля пам'ятника архангела Михаїла з'явилася нова фотозона у вигляді зірки. Двохметрову зірку встановили до грандіозної спортивної події - фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня, і фіналу жіночої Ліги чемпіонів (24 травгня). Гуляючи по центру столиці, кияни та гості охоче фотографуються із зіркою.
    • Сьогодні, 09:40
    • Розсилка
    Зірка до фіналу Ліги чемпіонів
    Фото: 44.ua
    Зірка до фіналу Ліги чемпіонів

    Фотозона у вигляді зікри приваблює киян та гостей міста

    У Києві на Майдані Незалежності біля пам'ятника архангела Михаїла з'явилася нова фотозона у вигляді зірки.

    Двохметрову зірку встановили до грандіозної спортивної події - фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня, і фіналу жіночої Ліги чемпіонів (24 травгня).

    Гуляючи по центру столиці, кияни та гості охоче фотографуються із зіркою.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    До фіналу Ліги чемпіонів на Майдані встановили величезну зірку (фото)
    До фіналу Ліги чемпіонів на Майдані встановили величезну зірку (фото)
    До фіналу Ліги чемпіонів на Майдані встановили величезну зірку (фото)
    Фото: 44.ua

    Дивіться також, як  НСК «Олімпійський» готують до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 

    Джерело: 44.ua

    Читайте також
    Київ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ