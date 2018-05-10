До фіналу Ліги чемпіонів на Майдані встановили величезну зірку (фото)
- Сьогодні, 09:40
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Фото: 44.ua
Зірка до фіналу Ліги чемпіонів
Фотозона у вигляді зікри приваблює киян та гостей міста
У Києві на Майдані Незалежності біля пам'ятника архангела Михаїла з'явилася нова фотозона у вигляді зірки.
Двохметрову зірку встановили до грандіозної спортивної події - фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня, і фіналу жіночої Ліги чемпіонів (24 травгня).
Гуляючи по центру столиці, кияни та гості охоче фотографуються із зіркою.
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Джерело: 44.ua