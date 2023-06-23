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«Будинок-монстр» на Подолі. Який вигляд мають квартири на незаконно побудованих поверхах

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Будинок-монстр» на Подолі. Який вигляд мають квартири на незаконно побудованих поверхах
«Будинок-монстр» на Подолі
фото: Телеграф

На незаконно побудованих поверхах будівлі квартири продають за $150 тис.

Попри судову війну довкола скандального будинку на столичному Подолі по вулиці Нижній Вал, 27-29 на добудованих поверхах вже активно продають квартири. Про це повідомляє «Телеграф».

На сайті OLX у розділі «Нерухомість» з'явилось оголошення про продаж двокімнатної квартири у ЖК «Поділ Престиж» на 12-му поверсі площею 100 кв. м. Помешкання продається за $150 тис. (або 5,6 млн грн за поточним ринковим курсом).

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Вигляд квартири на 12-му поверсі за $150 тис.
фото: Телеграф

Під виглядом таємного покупця журналіст оглянув разом з ріелтором квартиру. Незавершеними залишаються внутрішні роботи та широкий простір для перепланування. Деякі комунікації у помешкання вже заведені – світло та вода. Як запевняє представник агенції нерухомості, що супроводжує продаж квартири на проблемному поверсі, «з документами все гаразд, угода укладається стандартна – купівлі-продажу». Власником виступає фізична особа, і «якби це було незаконно, агентства не займалися б такими сумнівними угодами», – додає ріелтор і критикує активістів за галас у ЗМІ довкола «будинку-монстра» на Подолі.

Такий вигляд мав проєкт ЖК з самого початку
Такий вигляд мав проєкт ЖК з самого початку
фото з відкритих джерел
Такий вигляд має «будинок-монстр» на Подолі зараз
Такий вигляд має «будинок-монстр» на Подолі зараз
фото: Телеграф

Нагадаємо, що справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.

Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі.

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Теги: Київ нерухомість будинок

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