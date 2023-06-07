Модернізований Кесон у Києві: оприлюднено фото проєкту

Кесон стане яскравою візитівкою Оболоні

З’явилися малюнки, як виглядатиме Кесон на Оболоні у Києві, де тривають роботи з реконструкції. Їх оприлюднив головний світловий дизайнер і засновник компанії Expolight Микола Каблука у Facebook.

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«Дух захоплює, коли торкаєшся абсолютно унікального об’єкту, який вражає своїм колосальним масштабом, незвичним архетипом форми, брутальністю та історією. Він є одним з артефактів тоталітарного режиму, який дійшов до нас з минулого СРСР», – зазначив Каблука.

Малюнок модернізованого Кесона фото: Микола Каблука/Facebook

Дизайнер порівняв Кесон на Оболоні із гігантським підводним човном або космічним кораблем, що відлитий з бетону.

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Будівля була побудована в 1936-1938 роках як надсекретний проєкт. Кесон перед початком Другої світової війни мав служити, як переправа-метро для військ під Дніпром.

Ув'язнені концтабору відливали Кесон на землі. Використовуючи спеціальні та складні методи: споруду потрібно було поглибити на 30 метрів, розмиваючи ґрунт під нею та з’єднати з протилежним берегом двома тунелями довжиною 6,5 км.

Будівля була побудована як надсекретний проєкт фото: Микола Каблука/Facebook

На вантажних ліфтах планували доставляти танки, іншу військову техніку та тисячі солдатів. Їм вдалося закопати частину Кесона, але решта залишилася недопрацьованою.

Зазначається, що Кесон стане яскравою візитівкою Оболоні.

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«У цьому проєкті нам буде дуже приємно відчути та підсилити світлом її емоційність. Найунікальніша частина – зробити один з найбільших 3D-мепінг проєкцій всередині на стелі, створити відчуття перебування наче в печері завдяки різним ілюзіям. А також багатофункціональне інтер’єрне освітлення, яке також проявлятиме архітектуру, з різними сценаріями під кожен час доби та події», – повідомив Микола Каблука.

Модернізація Кесона є символічним проєктом у наш час фото: Микола Каблука/Facebook

Кесон символізуватиме те, що тоталітарні режими, які спалюють людські життя та ресурси, як сірники, не триватимуть вічно. Це місце присвячене волі людей, життєвій енергії та радості.

Микола Каблука відзначив символічність проєкту, який стартував у розпал війни з іншим тоталітарним режимом.