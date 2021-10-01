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    До столичних інспекторів із паркування приставлять охорону

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    Паркувальнику знадобилась екстрена медична допомога - До столичних інспекторів із паркування приставлять охорону
    Паркувальнику знадобилась екстрена медична допомога
    Фото: Костянтин Усов/Facebook

    Влада Києва намагається навести порядок у паркувальному просторі міста

    Після жорстокого нападу водія-порушника на інспектора з паркування столична влада ухвалила рішення про чергування Муніципальної охорони разом із інспекторами. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, біля метро «Печерська» в центрі Києва водій наніс удар в обличчя паркувальнику, коли той складав постанову на порушника.

    Усов зазначив, що це не перший напад на інспекторів з паркування: їх залякують і атакують майже щодня.

    «Ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад. А також відтепер в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона», – повідомив посадовець

    Як повідомлялося, біля метро «Печерська» автомобіль Skoda запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду. Інспектор з паркування, який перебував неподалік, побачив порушення та почав складати постанову на порушника. У цей момент водій авто і наніс удар в обличчя паркувальнику.

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    До столичних інспекторів із паркування приставлять охорону
    До столичних інспекторів із паркування приставлять охорону
    До столичних інспекторів із паркування приставлять охорону

    Поліція знайшла і затримала водія. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

    Нагадаємо, 11 серпня біля мисливського магазину «Ібіс» на бульварі Лесі Українки між інспектором із паркування та власником магазину виник конфлікт через паркування авто. У результаті інциденту один із учасників конфлікту застосував газовий балончик, від якого обоє отримали опіки очей.

    Теги: Національна поліція України Київ напад парковка
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    До столичних інспекторів із паркування приставлять охорону