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    До уваги водіїв! Сьогодні буде обмежено рух Північним мостом

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    До уваги водіїв! Сьогодні буде обмежено рух Північним мостом

    На Північному мосту проводитиметься поточний ремонт

    У середу, 12 лютого, буде частково обмежено рух на Північному мосту у Києві. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Рух частково обмежать:

    • із 9:00 до 14:00 у напрямку Троєщини;
    • із 14:00 до 20:00 – у напрямку станції метро «Почайна».

    У корпорації повідомили, що сьогодні на Північному мосту (на частині через р. Десенка) проведуть поточний ремонт. Роботи виконуватимуть упродовж дня.

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    Щоб менше впливати на трафік, у першій частині дня працюватимуть у напрямку Троєщини, п пообіді – у бік станції метро «Почайна», пояснили у «Київавтодорі».

    У корпорації перепрошують за незручності.

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