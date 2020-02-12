До уваги водіїв! Сьогодні буде обмежено рух Північним мостом
На Північному мосту проводитиметься поточний ремонт
У середу, 12 лютого, буде частково обмежено рух на Північному мосту у Києві. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Рух частково обмежать:
- із 9:00 до 14:00 у напрямку Троєщини;
- із 14:00 до 20:00 – у напрямку станції метро «Почайна».
У корпорації повідомили, що сьогодні на Північному мосту (на частині через р. Десенка) проведуть поточний ремонт. Роботи виконуватимуть упродовж дня.
Щоб менше впливати на трафік, у першій частині дня працюватимуть у напрямку Троєщини, п пообіді – у бік станції метро «Почайна», пояснили у «Київавтодорі».
У корпорації перепрошують за незручності.