Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)



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Підіймають балки за допомогою надпотужних кранів Фото: пресслужба мера Києва

Кожна зі встановлених балок важить майже 70 тонн

4 лютого будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також він оприлюднив відео про те, як встановлювали першу балку.

«Добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу - одне з головних завдань на цей рік для міської влади. Роботи на об’єкті тривають за графіком», - зазначив Кличко.

За його словами, кожна зі встановлених балок важить майже 70 тонн. «Підіймають їх за допомогою надпотужних кранів, а контролюють процес фахівці з Нідерландів. Також тривають роботи зі встановлення опор в бік Троєщини», - розповів мер.

«Наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом. І приступимо до наступного етапу - будівництва метро на Троєщину», - додав Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко показав, як відбувається будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Він повідомив, що до початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів для мосту, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть вже в травні цього року. Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор.

Днями блогери показали будівництво Подільсько-Воскресенського мосту з висоти пташиного польоту.

Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Довжина мостового переходу – більше 10 кілометрів.

Кличко підкреслив, що місто в повному обсязі фінансує цей проект. На початок цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мосту загальна сума, що виділили, становить майже 7 мільярдів гривень. Близько 3 мільярдів планують виділити в 2020-му.