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    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)

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    <span lang="UK">Підіймають балки за допомогою надпотужних кранів</span> - Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Підіймають балки за допомогою надпотужних кранів
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кожна зі встановлених балок важить майже 70 тонн

    4 лютого будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    Також він оприлюднив відео про те, як встановлювали першу балку.

    «Добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу - одне з головних завдань на цей рік для міської влади. Роботи на об’єкті тривають за графіком», - зазначив Кличко.

    За його словами, кожна зі встановлених балок важить майже 70 тонн. «Підіймають їх за допомогою надпотужних кранів, а контролюють процес фахівці з Нідерландів. Також тривають роботи зі встановлення опор в бік Троєщини», - розповів мер.

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    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
    Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)

    «Наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом. І приступимо до наступного етапу - будівництва метро на Троєщину», - додав Кличко.

    Нагадаємо, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко показав, як відбувається будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. 

    Він повідомив, що до початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів для мосту, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть вже в травні цього року. Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор. 

    Днями блогери показали будівництво Подільсько-Воскресенського мосту з висоти пташиного польоту.

    Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Довжина мостового переходу – більше 10 кілометрів. 

    Кличко підкреслив, що місто в повному обсязі фінансує цей проект. На початок цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мосту загальна сума, що виділили, становить майже 7 мільярдів гривень. Близько 3 мільярдів планують виділити в 2020-му.

    Віталій Кличко Київ метро будівництво міст
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