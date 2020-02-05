Подільсько-Воскресенський міст: встановлено перші балки над Русанівським озером (фото, відео)
Кожна зі встановлених балок важить майже 70 тонн
4 лютого будівельники встановили перші балки для майбутньої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу над Русанівським озером. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Також він оприлюднив відео про те, як встановлювали першу балку.
«Добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу - одне з головних завдань на цей рік для міської влади. Роботи на об’єкті тривають за графіком», - зазначив Кличко.
За його словами, кожна зі встановлених балок важить майже 70 тонн. «Підіймають їх за допомогою надпотужних кранів, а контролюють процес фахівці з Нідерландів. Також тривають роботи зі встановлення опор в бік Троєщини», - розповів мер.
«Наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом. І приступимо до наступного етапу - будівництва метро на Троєщину», - додав Кличко.
Нагадаємо, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко показав, як відбувається будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
Він повідомив, що до початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів для мосту, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть вже в травні цього року. Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор.
Днями блогери показали будівництво Подільсько-Воскресенського мосту з висоти пташиного польоту.
Кличко підкреслив, що місто в повному обсязі фінансує цей проект. На початок цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мосту загальна сума, що виділили, становить майже 7 мільярдів гривень. Близько 3 мільярдів планують виділити в 2020-му.