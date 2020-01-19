Водохреща у Києві: на станції Гідропарк відкриють додатковий вихід



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Додатковий вестибюль буде працювати з 10:00 до 17:00

На станції «Гідропарк» київського метрополітену відкриють додатковий вестибюль у неділю, 19 січня.

Про це передає пресслужба департаменту транспортної інфтраструктури Київської міськоїдержадміністрації.

Зазначається, що це пов'язано із традицією святкування Водохреща.

Роботу метро розширять із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у звв'язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку.

Буде відкрито східний вестибюль, який працюватиме протягом семи годин - з 10:00 до 17:00.

Як повідомлялося, 16 січня столичні рятувальники навчали громадян, як правильно проводити обряд купання на Хрещення Господнє.

Аби купання на Водохреща громадян пройшло безпечно, в столиці спеціально облаштовано 16 місць для купання, де будуть чергувати рятувальники.

На місцях для купання будуть чергувати рятувальники, як ГУ ДСНС України у Києві, так і КМДА, і КП «Плесо».

Загалом 19 січня за безпекою громадян під час купання на Водохреща будуть слідкувати 137 рятувальників, з яких 63 саме від ДСНС. Також, буде залучено 19 одиниць техніки, 7 з яких – від Головного управління ДСНС України у Києві.

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