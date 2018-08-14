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    До уваги водіїв. У Печерському районі встановлюють острівець безпеки

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    До уваги водіїв. У Печерському районі встановлюють острівець безпеки

    Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

    На території Печерського району встановлюються «Безпечні переходи з острівцями безпеки». Про це інформує Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

    Зокрема, дорожники району приступили до виконання «острівця безпеки» на вулиці Михайла Грушевського, 4.

    Острівець безпеки — технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений, як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги.

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    До уваги водіїв. У Печерському районі встановлюють острівець безпеки
    До уваги водіїв. У Печерському районі встановлюють острівець безпеки
    До уваги водіїв. У Печерському районі встановлюють острівець безпеки

    Основною перевагою модульної конструкції острівця є можливість його демонтажу і повторного встановлення (наприклад для виконання ремонту дорожнього покриття або внесення змін в організацію дорожнього руху).

    КП ШЕУ Печерського району просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

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