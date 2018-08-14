До уваги водіїв. У Печерському районі встановлюють острівець безпеки



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Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

На території Печерського району встановлюються «Безпечні переходи з острівцями безпеки». Про це інформує Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

Зокрема, дорожники району приступили до виконання «острівця безпеки» на вулиці Михайла Грушевського, 4.

Острівець безпеки — технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений, як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги.

Основною перевагою модульної конструкції острівця є можливість його демонтажу і повторного встановлення (наприклад для виконання ремонту дорожнього покриття або внесення змін в організацію дорожнього руху).

КП ШЕУ Печерського району просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.