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    Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)

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    Нанесення дорожньої розмітки - Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)
    Нанесення дорожньої розмітки
    Фото: Київавтодор

    Київавтодор поновлює розмітку на столичних дорогах

    З настанням сприятливих погодних умов у Києві розпочато роботи з поновлення дорожньої розмітки. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Зазначається, що поновлення дорожньої розмітки виконується в основному у нічний час доби, аби створювати якомога менше незручностей для учасників дорожнього руху. «І зранку, по дорозі на роботу, кияни можуть спостерігати на вулицях і дорогах новеньку розмітку», - кажуть автодорівці.

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    Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)
    Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)
    Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)
    Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)
    Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)
    Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)

    Нагадаємо, що також комунальною корпорацією «Київавтодор» проводиться претензійна робота щодо поновлення дорожньої розмітки на тих ділянках вулично-дорожньої мережі, де вона не витримала гарантійний термін зносостійкості. Наприкінці квітня підрядні організації за власні кошти вже виконували роботи з поновлення розмітки у таких місцях.

    Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки в рамках виконання середнього ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі.

    Як повідомлялося, у Києві автодорівці почали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття.

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