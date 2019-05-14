Дорожню розмітку у Києві тепер наносять вночі (фото)



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Нанесення дорожньої розмітки Фото: Київавтодор

Київавтодор поновлює розмітку на столичних дорогах

З настанням сприятливих погодних умов у Києві розпочато роботи з поновлення дорожньої розмітки. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що поновлення дорожньої розмітки виконується в основному у нічний час доби, аби створювати якомога менше незручностей для учасників дорожнього руху. «І зранку, по дорозі на роботу, кияни можуть спостерігати на вулицях і дорогах новеньку розмітку», - кажуть автодорівці.

Нагадаємо, що також комунальною корпорацією «Київавтодор» проводиться претензійна робота щодо поновлення дорожньої розмітки на тих ділянках вулично-дорожньої мережі, де вона не витримала гарантійний термін зносостійкості. Наприкінці квітня підрядні організації за власні кошти вже виконували роботи з поновлення розмітки у таких місцях.

Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки в рамках виконання середнього ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі.

Як повідомлялося, у Києві автодорівці почали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття.