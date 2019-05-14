Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Миття столичних доріг Фото: Київавтодор

Розроблено графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини Києва

У Києві автодорівці розпочали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Наприкінці минулого року «Київавтодор» закупив для шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації 3 нові багатофункціональні машини FordTrucks з установками Rasco, які у зимовий період вже використовувались дорожниками для розподілення рідких хлоридів, а навесні і влітку – як поливомийні машини.

«Однією з «родзинок» нових машин є можливість виконання миття вулиць із застосуванням миючих засобів. Таке генеральне прибирання доцільно виконувати, в першу чергу, після зимового періоду, оскільки миючі засоби активно видаляють забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, наліт від вихлопних газів та залишки хлоридів», - зазначили у «Київавтодорі».

Днями дорожники провели тестові заїзди, і на сьогодні вже розроблений графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини міста.

«Таке нововведення дозволить мешканцям і гостям столиці зустріти День Києва у чистоті, а також швидко та якісно прибрати проїзну частину після проведення святкових заходів», - підкреслили автодорівці.

Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах.

Зокрема, безперервно тривають роботи з капітального ремонту 6-ти деформаційних швів на Південному мостовому переході.

У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.