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    Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)

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    Миття столичних доріг - Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)
    Миття столичних доріг
    Фото: Київавтодор

    Розроблено графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини Києва

    У Києві автодорівці розпочали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Наприкінці минулого року «Київавтодор» закупив для шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації 3 нові багатофункціональні машини FordTrucks з установками Rasco, які у зимовий період вже використовувались дорожниками для розподілення рідких хлоридів, а навесні і влітку – як поливомийні машини.

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    «Однією з «родзинок» нових машин є можливість виконання миття вулиць із застосуванням миючих засобів. Таке генеральне прибирання доцільно виконувати, в першу чергу, після зимового періоду, оскільки миючі засоби активно видаляють забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, наліт від вихлопних газів та залишки хлоридів», - зазначили у «Київавтодорі».

    Днями дорожники провели тестові заїзди, і на сьогодні вже розроблений графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини міста.

    «Таке нововведення дозволить мешканцям і гостям столиці зустріти День Києва у чистоті, а також швидко та якісно прибрати проїзну частину після проведення святкових заходів», - підкреслили автодорівці.

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    Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)
    Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)
    Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)
    Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)
    Генеральне прибирання столичних вулиць: дороги миють із спецзасобами (фото)
    Фото: Київавтодор

    Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах

    Зокрема, безперервно тривають роботи з капітального ремонту 6-ти деформаційних швів на Південному мостовому переході.

    У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

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    Київ дороги Київавтодор
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