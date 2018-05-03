ДТП на вулиці Теліги: Suzuki «підліз» під КамАЗ

Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор

Сьогодні, 3 травня, на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича у Києві сталася ДТП. Як повідомляє dtp.kiev.ua, автомобіль Suzuki, за кермом якого була дівчина, врізався у вантажівку. «Баришня за кермом Suzuki «підлізла» під КамАЗ», - йдеться в повідомленні. Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор. На місці