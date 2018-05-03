  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    ДТП на вулиці Теліги: Suzuki «підліз» під КамАЗ

    Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор
    Сьогодні, 3 травня, на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича у Києві сталася ДТП. Як повідомляє dtp.kiev.ua, автомобіль Suzuki, за кермом якого була дівчина, врізався у вантажівку. «Баришня за кермом Suzuki «підлізла» під КамАЗ», - йдеться в повідомленні. Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор. На місці
    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка
    ДТП&nbsp;на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича&nbsp;
    ДТП на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича 

    Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор

    Сьогодні, 3 травня, на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича у Києві сталася ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, автомобіль Suzuki, за кермом якого була дівчина, врізався у вантажівку.

    «Баришня за кермом Suzuki «підлізла» під КамАЗ», - йдеться в повідомленні.

    Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор.

    На місці працює патрульна поліція.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    ДТП на вулиці Теліги: Suzuki «підліз» під КамАЗ
    ДТП на вулиці Теліги: Suzuki «підліз» під КамАЗ
    ДТП на вулиці Теліги: Suzuki «підліз» під КамАЗ

    Як повідомлялося,  2 травня на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ