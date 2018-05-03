ДТП на вулиці Теліги: Suzuki «підліз» під КамАЗ
- Сьогодні, 13:58
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ДТП на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича
Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор
Сьогодні, 3 травня, на перетині вулиць Олени Теліги та Ольжича у Києві сталася ДТП.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, автомобіль Suzuki, за кермом якого була дівчина, врізався у вантажівку.
«Баришня за кермом Suzuki «підлізла» під КамАЗ», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП на дорозі утворився серйозний затор.
На місці працює патрульна поліція.
Як повідомлялося, 2 травня на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.