  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП

    У ДТП постраждали чотири автомобілі
    У середу, 2 травня, на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини. Подія трапилася близько 20:35. Про це повідомляє Інформатор. Водій Kia протаранив Volkswagen Transporter, а той, у свою чергу, в'їхав в Dacia Solenza. Остання врізалася в Renault Megane. Найбільше
    • Сьогодні, 07:31
    • Розсилка
    Kia Rio найбільше постраждав у ДТП
    Фото: Інформатор
    Kia Rio найбільше постраждав у ДТП

    У ДТП постраждали чотири автомобілі

    У середу, 2 травня, на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.

    Подія трапилася близько 20:35. Про це повідомляє Інформатор.

    Водій Kia протаранив Volkswagen Transporter, а той, у свою чергу, в'їхав в Dacia Solenza. Остання врізалася в Renault Megane. Найбільше постраждало перше авто - повністю розбитий перед машини. Водія з травмою голови госпіталізували в лікарню №17.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП
    Фото: Інформатор

    За словами очевидців, водій-винуватець аварії перевищив швидкість, він їхав приблизно 120-140 кілометрів на годину. Чоловік був помітно п'яний, так як після аварії вивалився з авто. Поліцейські не підтвердили дану інформацію, зазначивши, що можливо водієві стало погано. Подробиці події встановить слідство.

    Як повідомлялося, у Києві, на центральному залізничному воклазі, із вагону поїзда, що рушив на Чернівці, випала жінка.

    Читайте також
    ДТП Київ водій поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ