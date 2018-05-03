У Києві лихач на Kia спричинив масштабну ДТП

У ДТП постраждали чотири автомобілі

У середу, 2 травня, на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини. Подія трапилася близько 20:35. Про це повідомляє Інформатор. Водій Kia протаранив Volkswagen Transporter, а той, у свою чергу, в'їхав в Dacia Solenza. Остання врізалася в Renault Megane. Найбільше



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Фото: Інформатор Kia Rio найбільше постраждав у ДТП

У ДТП постраждали чотири автомобілі

У середу, 2 травня, на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.

Подія трапилася близько 20:35. Про це повідомляє Інформатор.

Водій Kia протаранив Volkswagen Transporter, а той, у свою чергу, в'їхав в Dacia Solenza. Остання врізалася в Renault Megane. Найбільше постраждало перше авто - повністю розбитий перед машини. Водія з травмою голови госпіталізували в лікарню №17.

За словами очевидців, водій-винуватець аварії перевищив швидкість, він їхав приблизно 120-140 кілометрів на годину. Чоловік був помітно п'яний, так як після аварії вивалився з авто. Поліцейські не підтвердили дану інформацію, зазначивши, що можливо водієві стало погано. Подробиці події встановить слідство.

Як повідомлялося, у Києві, на центральному залізничному воклазі, із вагону поїзда, що рушив на Чернівці, випала жінка.