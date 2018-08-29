ДТП під Києвом: водія з понівеченого BMW діставали рятувальники (фото)



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Водій BMW не впорався з керуванням та злетів з дороги

У середу, 29 серпня, вранці сталася ДТП поблизу села Глібівка Вишгородського району Київської області. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 08:45.

Водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням та злетів з дороги на узбіччя. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

На місце події виїхали рятувальники 38-ї ДПРЧ смт Димер.

Рятувальники провели деблокування потерпілого за допомогою шансового інструменту, після чого працівники ДСНС передали потерпілого працівникам екстреної медичної допомоги.

Як повідомлялося, 29 серпня о 6:00 на 67 км автодороги Київ – Знамянка поблизу с. Леонівка Кагарлицького району сталася ДТП, у якій постраждали п'ятеро людей.