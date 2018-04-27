ДТП з постраждалими у Києві: Mercedes збив мотоцикліста
- 27 Квiтня, 13:10
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП на вул. Дегтярівській
Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу
Сьогодні, 27 квітня, на вул. Дегтярівській, 27 у Києві сталася ДТП.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися легковий автомобіль і мотоцикл.
Попередньо встановлено, що водій Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу.
В результаті ДТП мотоцикліст отримав травми і госпіталізований.
На місці працює патрульна поліція. Очікують слідчо-оперативну групу.
Внаслідок ДТП утворився затор.
Як повідомлялося, 26 квітня на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».