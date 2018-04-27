ДТП з постраждалими у Києві: Mercedes збив мотоцикліста

Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу

Сьогодні, 27 квітня, на вул. Дегтярівській, 27 у Києві сталася ДТП. Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися легковий автомобіль і мотоцикл. Попередньо встановлено, що водій Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу. В результаті ДТП мотоцикліст отримав травми і госпіталізований. На місці працює патрульна поліція.