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    ДТП з постраждалими у Києві: Mercedes збив мотоцикліста

    Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу
    Сьогодні, 27 квітня, на вул. Дегтярівській, 27 у Києві сталася ДТП. Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися легковий автомобіль і мотоцикл. Попередньо встановлено, що водій Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу. В результаті ДТП мотоцикліст отримав травми і госпіталізований. На місці працює патрульна поліція.
    • 27 Квiтня, 13:10
    • Розсилка
    ДТП на вул. Дегтярівській
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на вул. Дегтярівській

    Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу

    Сьогодні, 27 квітня, на вул. Дегтярівській, 27 у Києві сталася ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися легковий автомобіль і мотоцикл.

    Попередньо встановлено, що водій Mercedes виїжджав з другорядної дороги і не надав пріоритет мотоциклу.

    В результаті ДТП мотоцикліст отримав травми і госпіталізований.

    На місці працює патрульна поліція. Очікують слідчо-оперативну групу.

    Внаслідок ДТП утворився затор.

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    ДТП з постраждалими у Києві: Mercedes збив мотоцикліста
    ДТП з постраждалими у Києві: Mercedes збив мотоцикліста
    ДТП з постраждалими у Києві: Mercedes збив мотоцикліста

    Як повідомлялося, 26 квітня на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».

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