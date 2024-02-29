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Погрози розправою депутатці Київради. Фракція «Удар» виступила із заявою

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Погрози розправою депутатці Київради. Фракція «Удар» виступила із заявою
Юлія Лимар працює над упорядкування системи створення природно-заповідних фондів у столиці
фото: КМДА

Діяльність депутатки Юлії Лимар, яка опікується екологічною політикою у столиці, спровокувала агресивну кампанію проти неї

Депутатка Київської міської ради, членкиня фракції «Удар» Юлія Лимар вчергове стала жертвою переслідування, погроз та цькування. У зв’язку з цим фракція «Удар» Віталія Кличка» в Київраді виступила з заявою.

Заяву озвучив Валентин Мондриївський, співголова фракції столичного голови у Київраді.

«Тенденційний тиск окремими громадськими організаціями на міського голову Віталія Кличка, політичну партію «Удар» та депутатів від фракції – неприпустимий. Фракція «Удар» послідовно виступає за максимальну прозорість діяльності політичних партій, забезпечує постійний діалог з громадою та усіма сторонами, зацікавленими в розвитку міста.

Однак, окремі громадські організації у своїх діях переходять всі можливі етичні та моральні межі, які жодним чином не сприяють продуктивному та предметному діалогу.

Так, зокрема Київський еколого-культурний центр 13 лютого 2024 року під стінами Київради влаштував чергове «шоу», учасники якого висловлювали неправомірні припущення та звинувачення на адресу депутатки Київради фракції «Удар» Юлії Лимар.

Подібні методи тиску, маніпуляції та неприпустимої поведінки Центру використовує вже не вперше. Раніше, від представників цієї організації вже лунали погрози депутатці Юлії Лимар вбивством. Як відомо, щодо цього за ініціативи секретаря Київради Володимира Бондаренка 82 депутати Київради підтримали звернення до Національної поліції, було відповідне провадження.

Ми переконані, що у такий абсолютно нецивілізований спосіб організатори «акцій» намагаються «проштовхувати» через Київраду рішення, які вигідні виключно членам цієї громадської організації. Ці речі не мають нічого спільного із забезпеченням інтересів киян і столиці».

Акція людей, які називають себе екологами, але виступають проти упорядкування системи створення об’єктів природно-заповідного фонду
Акція людей, які називають себе екологами, але виступають проти упорядкування системи створення об’єктів природно-заповідного фонду

«Ми, депутати фракції, висловлюючи підтримку нашій колежанці, вимагаємо від Київського еколого-культурного центру негайно принести публічні вибачення Юлії Лимар, а також задля конструктивної роботи перейти до цивілізованого діалогу з органами місцевого самоврядування», – додав Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, у листопаді минулого року члени постійної комісії з питань екологічної політики Київради та керівництво Київради вже виступали із заявами про те, що міська рада не допустить погроз та тиску на депутатів, незалежно від їх партійної приналежності.

Тоді спільна заява депутатів також була спровокована інцидентом пов’язаним із екологічною діяльності депутатки Юлії Лимар: група активістів, які називають себе екологами, в урочищі Покол спалили опудало політикині, яка є членом постійної комісії з питань екологічної політики Київради.

Активісти Київського еколого-культурного центру 1 листопада спалили опудало депутатки Київради Юлії Лимар
Активісти Київського еколого-культурного центру 1 листопада спалили опудало депутатки Київради Юлії Лимар

«Ми можемо не сходитися за поглядами або підходами, але ситуація, яка відбулась, виходить за межі дискусій щодо роботи та професійних напрацювань того чи іншого депутата, чи депутатки. Наразі мова йде про погрози розправи та перехід на особистості, які не можна розцінювати як тиск, бо це є прямі погрози життю людини. Я сприймала членів та членкинь Київського еколого-культурного центру нашими партнерами, ми багато разом працювали над заповіданням, але мені здається партнери так не вчиняють. Партнери можуть не сходиться поглядами, можуть дискутувати, доводити свою думку, але спалювати опудало свого опонента на березі водойми у парку – неприйнятно. Це приниження гідності людини», – заявила депутатка Євгенія Кулеба, яка є секретарем комісії Київради з питань екологічної політики.

Тоді ж заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зі свого боку у зв’язку з переслідуванням депутатки Лимар вже зробив публічний депутатський запит до Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо порушення кримінального провадження за двома статтями ККУ: 129. Погроза вбивством та 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. І тепер представники згаданої організації також почали погрожувати й Володимиру Бондаренку, називаючи його «ворогом зелених зон».

Згодом екологічна комісія Київської міської ради ініціювала перевірку належного виконання Київським еколого-культурним центром своїх обов'язків з охорони та догляду за заповідними землями.  З ініціативою відповідного доручення до комісії виступила депутатка Київради від «Слуги народу», радниця Керівника Офісу президента України Лілія Пашинна.

Нагадаємо, обурення так званих екологів викликає діяльність депутатки, яка вимагає упорядкування системи створення природно-заповідних фондів у столиці, оскільки воно нині більше завдає шкоди, ніж приносить користі. На думку депутатки, це питання потребує врегулювання і більш зваженого підходу. 

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Теги: Київрада Юлія Лимар погрози

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