Метро, мости, транспорт… Нардеп розказав, з чого почнеться перевірка Кличка

Якщо щось станеться з одним зі столичних мостів, це буде стосуватися і обороноздатності міста

Безгін: «Є кілька моментів, які нас турбують і потенційно можуть мати ознаки бездіяльності»

Перевірка столичного мера Віталія Кличка почнеться з перевірки мостів та шляхопроводів Києва, які перебувають в аварійному стані і про що очільник міста багато разів говорив. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування Віталій Безгін.

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«Просто нам треба зрозуміти фактаж. Є кілька моментів, які нас турбують і потенційно можуть мати ознаки бездіяльності. Це питання мостів, шляхопроводів, які перебувають в аварійному стані, про що всі знають і про що сам мер публічно неодноразово заявляв. У той же час на це заплющуються очі й натомість витрачаються кошти на якісь незрозумілі речі», – зазначив він.

Безгін також припустив, що у разі, якщо щось станеться з одним із київських мостів, це буде стосуватися не тільки життя та безпеки громадян, а й взагалі обороноздатності. Він додав, що перевірки торкнуться і питання планування фортифікаційних споруд.

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«Наскільки я знаю, колеги за комітетом зверталися до пана Кличка щодо загального планування ще в березні 2022 року, але він повністю проігнорував ці звернення. Тому будемо розбиратися, зараз я не збираюсь нікого звинувачувати», – зазначив депутат.

Віталій Безгін наголосив, що у столиці та в системі управління містом є проблеми, та додав, що наслідком діяльності комісії стане зміна парламентом законодавства. Готові рішення, за його словами, пропонуватимуться Київській міській владі.

Нагадаємо, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану.

До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».

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Зазначимо, столичні міст Метро та міст Патона перебувають в аварійному стані.

Із 8 грудня частина станцій синьої гілки метро – від Либідської до Теремків – перестала працювати. Там розгерметизувався тунель, через що частину підземки підтопило. КМДА повідомляла, що метро на цьому відрізку не працюватиме шість місяців.