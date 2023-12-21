«Я все передав дружині». Глава «Київміськбуду» після відставки пояснив свої великі статки
Кушнір підтвердив, що його дружина дійсно володіє віллою на Лазурному узбережжі
Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який вчора вирішив піти з посади, передав дружині весь свій бізнес, коли його запросили на державну службу. Про це він розповів в інтерв’ю «Обозревателю».
Зокрема, Кушнір розповів про володіння елітною нерухомістю за кордоном, яка нібито переписана на дружину – за його словами, вона дійсно володіє віллою на Лазурному узбережжі.
«Свого часу я займався бізнесом – і досить успішно. Комерційну діяльність я почав у 1993 році, після повернення з армії, а до цього я і зварювальником працював, і водієм бензовоза. Потім відкрив фірму, жив і працював Кременчуці практично до 2010 року. І за цей час мені вдалося створити дуже непоганий, за мірками України, бізнес, куди входило не одне підприємство», – розповів президент «Київміськбуду».
Ігор Кушнір зазначив, що займався різним бізнесом, серед яких був нафтопереробний завод, 50 АЗС, ресторани, готелі.
«Ресторанами, до речі, саме дружина Оксана керувала. Були приміщення – торгових площ було близько 30 тисяч квадратних метрів, були офіси, плюс до цього були теплиці на площі 15 гектарів – вирощували троянди, гербери та інші рослини», – додав він.
Кушнір заявив, що передав весь свій бізнес дружині, коли у 2010 році його запросили на державну службу.
Нагадаємо, дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів.
Зазначимо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності.
До слова, у липні відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на час його проведення керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.
Коментарі — 0