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«Я все передав дружині». Глава «Київміськбуду» після відставки пояснив свої великі статки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Я все передав дружині». Глава «Київміськбуду» після відставки пояснив свої великі статки
Кушнір передав весь свій бізнес дружині у 2010 році, коли його запросили на держслужбу
фото з відкритих джерел

Кушнір підтвердив, що його дружина дійсно володіє віллою на Лазурному узбережжі

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який вчора вирішив піти з посади, передав дружині весь свій бізнес, коли його запросили на державну службу. Про це він розповів в інтерв’ю «Обозревателю».

Зокрема, Кушнір розповів про володіння елітною нерухомістю за кордоном, яка нібито переписана на дружину – за його словами, вона дійсно володіє віллою на Лазурному узбережжі.

«Свого часу я займався бізнесом – і досить успішно. Комерційну діяльність я почав у 1993 році, після повернення з армії, а до цього я і зварювальником працював, і водієм бензовоза. Потім відкрив фірму, жив і працював Кременчуці практично до 2010 року. І за цей час мені вдалося створити дуже непоганий, за мірками України, бізнес, куди входило не одне підприємство», – розповів президент «Київміськбуду».

Ігор Кушнір зазначив, що займався різним бізнесом, серед яких був нафтопереробний завод, 50 АЗС, ресторани, готелі.

«Ресторанами, до речі, саме дружина Оксана керувала. Були приміщення – торгових площ було близько 30 тисяч квадратних метрів, були офіси, плюс до цього були теплиці на площі 15 гектарів – вирощували троянди, гербери та інші рослини», – додав він.

Кушнір заявив, що передав весь свій бізнес дружині, коли у 2010 році його запросили на державну службу.

Нагадаємо, дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів.

Зазначимо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності. 

До слова, у липні відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на час його проведення керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

Теги: бізнес Франція дружина Ігор Кушнір

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