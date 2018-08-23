Двоє киян з кримінальним минулим обікрали автомобіль



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Автомобіль «Вольво», який обікрали зловмисники

Шляхом сканування сигналізації зловмисники вкрали із салону автомобіля бінокль та прилад для нічного бачення

Під час відпрацювання території Дарницького району на вулиці Ялтинській правоохоронці помітили, як двоє чоловіків підійшли до припаркованого автомобіля «Вольво». За допомогою спеціального приладу вони відчинили двері транспортного засобу та забрали речі.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, працівники оперативно-пошукового відділу одразу наздогнали незнайомців. Виявилось, що вони вкрали бінокль та прилад нічного бачення. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крадії – жителі Дарницького району столиці, 1978 та 1986 років народження. Раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, пограбування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і зберігання наркотиків.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.