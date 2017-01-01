Екс-керівнику КП «Плесо» незаконно збудував будинок у Гідропарку

Йому повідомлено про підозру

Столичною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому керівнику комунального підприємства «Плесо», який усупереч інтересам служби, надав в оренду власній доньці земельну ділянку на території столичного Гідропарку, а потім сам збудував на цій території будинок. Про це інформує прес-служба прокуратури



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Йому повідомлено про підозру

Столичною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому керівнику комунального підприємства «Плесо», який усупереч інтересам служби, надав в оренду власній доньці земельну ділянку на території столичного Гідропарку, а потім сам збудував на цій території будинок.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє «Главком».

«Як встановлено досудовим розслідуванням, перебуваючи на посаді генерального директора згаданого комунального підприємства, підозрюваний використав своє службове становище та уклав від імені КП «Плесо» зі своєю донькою договір оренди земельної ділянки, що знаходиться на Броварському проспекті в межах території Гідропарку», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що землі відносяться до водоохоронної зони, на яких згідно законодавства України, заборонено будь-яке будівництво. Незважаючи на це, екс-посадовець, діючи усупереч інтересам держави та покладеним на нього обов’язкам, самовільно за відсутності дозвільних документів збудував на цій території дерев’яний будинок та господарські споруди.

За результатами досудового слідства, дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, місцевою прокуратурою готується позовна заява про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.