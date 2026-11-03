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Сутички у Петропавлівській Борщагівці: вулиця досі перекрита, поліція проводить слідчі дії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сутички у Петропавлівській Борщагівці: вулиця досі перекрита, поліція проводить слідчі дії
Після резонансного інциденту на Київщині вулиця залишилася перекритою
фото: Суспільне

Минулої доби біля будівлі, яку використовує Нацгвардія, пролунали постріли та сталися сутички

У Петропавлівській Борщагівці Київської області станом на 3 листопада залишається перекритою вулиця поблизу будинку, де напередодні сталися сутички. На місці події правоохоронці продовжують слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За інформацією журналістів, поліція досі працює поблизу будівлі, навколо якої 2 листопада виник конфлікт. Вулиця залишається перекритою, а скільки ще триватимуть слідчі дії, наразі невідомо.

Правоохоронці не пропускають людей на перекриту вулицю та поки не повідомляють, коли завершаться слідчі дії. Відповідно, терміни відновлення руху цією ділянкою вулиці поки не визначені.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: поліція Київщина військові

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