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«Маємо злякатися». Ексміністр оборони про інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Маємо злякатися». Ексміністр оборони про інцидент у Петропавлівській Борщагівці
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці продемонстрував ризики суспільного протистояння та загострення внутрішніх конфліктів в Україні
фото: @francisjfarrell

Анатолій Гриценко заявив, що сутички на Київщині продемонстрували небезпечну вразливість українського суспільства

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко відреагував на інцидент у Петропавлівській Борщагівці Київської області, де 2 листопада сталися сутички поблизу тимчасового пункту дислокації військовослужбовців Національної гвардії. Політик заявив, що події продемонстрували, наскільки легко можна дестабілізувати ситуацію в країні та спровокувати протистояння всередині суспільства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Гриценка.

На думку ексміністра, інцидент засвідчив небезпеку провокацій, здатних посилити суспільні суперечності, спровокувати агресію та ускладнити роботу органів державної влади й правоохоронної системи.

«Маємо злякатися». Ексміністр оборони про інцидент у Петропавлівській Борщагівці фото 1
фото: Анатолій Гриценко/Facebook

«Ми побачили, як легко можна розхитати ситуацію у нашій країні постановочно-провокативним дійством, збурити і розʼєднати наше суспільство, паралізувати владу і правоохоронців. Особливо, коли влада сама корумпована і некомпетентна», – заявив Гриценко.

Колишній міністр оборони переконаний, що висновки з подій у Петропавлівській Борщагівці повинні зробити не лише представники влади, а й суспільство загалом. Окремо політик звернувся до військовослужбовців, громадян, які ухиляються від мобілізації, та представників політичних сил.

«Усім треба зробити з того висновки. І владі, і тим хто владу обирає. І воїнам-захисникам, і агресивним ухилянтам. І тим у політиці, хто можливо виношує плани нових подібних провокацій», – наголосив він.

Гриценко також звернув увагу на психологічні наслідки тривалої війни. За його оцінкою, українське суспільство вже має чимало внутрішніх суперечностей, а постійне напруження знижує здатність людей стримувати агресію та мирно розв'язувати конфлікти.

Ексміністр наголосив, що відповідальність за запобігання подібним конфліктам лежить насамперед на владі, однак суспільство також має усвідомлювати наслідки власних дій та політичного вибору.

За його словами, якщо належних висновків не буде зроблено, країна ризикує зіткнутися з новими випадками насильницького протистояння, які можуть виявитися значно небезпечнішими за події у Петропавлівській Борщагівці.

«Маємо схаменутися і навіть злякатися, якщо хочете, всі ми – влада насамперед, але й суспільство, яке обрало цю владу і обиратиме влади наступні. Щоб наша країна не перетворилася на сотні подібних учорашньому зіткнень, жорстоких і ще кривавіших. Щоб наша країна після багаторічних страждань реалізувала свій шанс на успіх, у спокої і без потрясінь», – підсумував політик.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: військові Київщина кримінал

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