Кличко показав, яким для нього особисто був рік, що минає



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Мер Києва Віталій Кличко згадав найяскравіші моменти свого особистого 2019-го року

Цей рік додав сивини і зморшок, забрав чимало нервів – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко згадав найяскравіші моменти свого особистого 2019-го року і проілюстрував їх роликом з підбіркою фото. Їх він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Проводжаю свій рік 2019-ий.. Яким він був для мене особисто? І складним, і з приємними моментами, і з втіленими проектами, і з новими викликами, що постали. Робота, робота і робота в Києві: нові об’єкти, зустрічі з киянами… Цей рік додав сивини і зморшок, забрав чимало нервів, – зазначив Кличко. – Але я не опускаю рук. Бо маю амбіцію – моє місто має бути найкращим!», – зазначив мер Києва в дописі до відео.

Згадав Кличко і форум у Давосі, де був разом з братом. І про те, як пошкодив спину. І про свій візит в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі та зустріч із великими чемпіонами WBC у Лас-Вегасі. Також мер столиці згадав про парламентські вибори, у яких партія «УДАР» не брала участь списком.

Кличко розповів, що цього року придбав ще один велосипед. Та загалом проїхав Києвом за 2019-ий рік на велотренуваннях 1700 кілометрів.

«Цей рік додав трошки сивини та три кілограми ваги. Два з них хочу скинути найближчим часом. Іноді вранці, коли прокидаюся, – мій смарт-годинник показує не так багато життєвої енергії. Тим не менш, розумію, що треба працювати. І я не маю права на поразку – тільки перемога! Наша. Спільна! Ми разом змінюємо своє місто, свою країну!» – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, на маленьких киян на зимових канікулах чекає «Казковий трамвайчик».

Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.