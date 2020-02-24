Боротьба з аліментниками: на Київщині у водія вилучили посвідчення



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Неплатник аліментів позбавився водійського посвідчення Фото: Нацполіція

Суд вирішить, чи залишиться чоловік у статусі керманича

У селі Іванівка Білоцерківського району група реагування патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого знаходився 33-річний чоловік.

Під час перевірки водія по обліках МВС України правоохоронці встановили, що чоловік ухиляється від сплати аліментів на користь дитини. У зв'язку з цим в державній виконавчій службі відкрито відповідне провадження. Одним з обмежень, яке поширювалось на правопорушника, було встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відповідно до процесуальних норм поліцейські вилучили у молодика його водійське посвідчення та склали протокол за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП.

Адміністративній матеріал буле направлено до суду, який прийме законне рішення, чи залишиться чоловік у статусі керманича.

Як повідомлялося, у кінці січня цього року білоцерківські патрульні виявили чоловіка, який перебуває в розшуку за борг по аліментах на суму майже в 100 тисяч гривень.

У базах даних Державної прикордонної служби на даний час знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Одного з них співробітникам Держприкордонслужби довелося навіть втихомирювати 1 січня ввечері у аеропорту «Бориспіль».