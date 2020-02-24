Поліція затримала у Києві наркокур’єра (фото, відео)



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Хлопець розкладав розфасований канабіс Фото: Нацполіція

Хлопець через телеграм-канал влаштувався на роботу кур’єра, після чого отримав завдання розкласти наркотики

Наряд поліції охорони на проспекті Перемоги в Києві побачив підозрілого чоловіка, який ходив між будинками та нібито щось ховав. Правоохоронці зупинили його для перевірки, а при спілкуванні він зізнався, що має при собі заборонені речовини. На місце прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці вилучили у правопорушника дев’ять пакетів із розфасованими наркотиками.

«Ми встановили, що хлопець через телеграм-канал влаштувався на роботу кур’єра, після чого отримав завдання забрати розфасований канабіс та розкласти поблизу метро «Нивки». На момент затримання молодик встиг зробити п’ять закладок. Наркотичні речовини ми вилучили та направили на експертне дослідження», - розповів заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Михайло Густяк.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 27-річний киянин - розповів правоохоронцям, що за одну закладку йому платили 70 гривень. Він розкладав наркотики та відправляв потенційним клієнтам фото з координатами місцезнаходження товару.

«Ми відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.